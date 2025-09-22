科學園區公會：H-1B新規衝擊台企赴美

美國總統川普宣布對Ｈ─１Ｂ簽證申請收取十萬美元費用，希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠認為，恐衝擊竹科產業赴美，遷移速度變慢、效率變低，但川普作法仍可能會變，還需持續觀察。

美國公民及移民服務局統計，根據二○二四財政年度資料，台灣在美國Ｈ─１Ｂ簽證核發數量國家前十名中排名第七。最高是印度，若將新核發、既有簽證續期、雇主變更再核發等全數計入，印度共廿八萬三三九七件，占比達百分之七十一，中國為四六六八○件，占百分之十一點七；菲律賓五二四八件，占百分之一點三，名列第三。台灣排名第七，有三○九九件。

華邦公司發起人之一的張致遠，長期擔任台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長，現為園區公會會務總監。他認為，川普大幅提高Ｈ─１Ｂ簽證費，對於有意將產業轉往美國的台灣企業一定會造成影響，遷移速度或效率都會降低。

張致遠說，基本上，產業鏈往美國走是趨勢，陸續會有台灣人配合企業要求外派到美國工作；但美方增加簽證費用後，成本大幅提高，但並非所有企業都如台積電一樣能有滿足員工需求的能力，赴美發展將受影響。

他舉例，若企業原定派五十人到美國工作，但簽證費用一夕暴漲，企業就可能被迫聘用美國當地人，或尋覓已在美國取得簽證的人才，恐怕不如原本規畫一整批要從台灣過去的專業團隊，企業赴美運作效率勢必降低。

張致遠也提到，Ｈ─１Ｂ簽證費是否由公司吸收或由員工自辦支出，要看各公司的政策，但不是多數公司都跟台積電一樣有滿足員工外派需求的能力，簽證費大幅拉高，確實會影響到不少企業遷移赴美。

張致遠說，「川普會變來變去，後續還得先做先看」。