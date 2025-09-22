快訊

強度再增！11縣市豪雨連炸3天 樺加沙將達巔峰「最新路徑曝光」

聽新聞
0:00 / 0:00

科學園區公會：H-1B新規衝擊台企赴美

聯合報／ 記者張裕珍、編譯盧思綸／綜合報導
美國川普政府十九日宣布，將對申請H-1B工作簽證收取十萬美元費用，並從廿一日開始實施，引起慌亂。白宮廿日澄清，這項新措施只適用首次申請者。路透
美國川普政府十九日宣布，將對申請H-1B工作簽證收取十萬美元費用，並從廿一日開始實施，引起慌亂。白宮廿日澄清，這項新措施只適用首次申請者。路透

美國總統川普宣布對Ｈ─１Ｂ簽證申請收取十萬美元費用，希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠認為，恐衝擊竹科產業赴美，遷移速度變慢、效率變低，但川普作法仍可能會變，還需持續觀察。

美國公民及移民服務局統計，根據二○二四財政年度資料，台灣在美國Ｈ─１Ｂ簽證核發數量國家前十名中排名第七。最高是印度，若將新核發、既有簽證續期、雇主變更再核發等全數計入，印度共廿八萬三三九七件，占比達百分之七十一，中國為四六六八○件，占百分之十一點七；菲律賓五二四八件，占百分之一點三，名列第三。台灣排名第七，有三○九九件。

華邦公司發起人之一的張致遠，長期擔任台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長，現為園區公會會務總監。他認為，川普大幅提高Ｈ─１Ｂ簽證費，對於有意將產業轉往美國的台灣企業一定會造成影響，遷移速度或效率都會降低。

張致遠說，基本上，產業鏈往美國走是趨勢，陸續會有台灣人配合企業要求外派到美國工作；但美方增加簽證費用後，成本大幅提高，但並非所有企業都如台積電一樣能有滿足員工需求的能力，赴美發展將受影響。

他舉例，若企業原定派五十人到美國工作，但簽證費用一夕暴漲，企業就可能被迫聘用美國當地人，或尋覓已在美國取得簽證的人才，恐怕不如原本規畫一整批要從台灣過去的專業團隊，企業赴美運作效率勢必降低。

張致遠也提到，Ｈ─１Ｂ簽證費是否由公司吸收或由員工自辦支出，要看各公司的政策，但不是多數公司都跟台積電一樣有滿足員工外派需求的能力，簽證費大幅拉高，確實會影響到不少企業遷移赴美。

張致遠說，「川普會變來變去，後續還得先做先看」。

H-1B 簽證 竹科 川普 美國 台積電

延伸閱讀

不怕川普威脅 阿富汗官員：歸還巴格蘭空軍基地「不可能」

美中TikTok交易分一杯羹？ 白宮擬抽成數十億美元

柯克告別式今登場 川普、范斯親臨致詞 這些人也出席

「中國訂單仍為0」美大豆協會主席喊話川普：立刻行動

相關新聞

H-1B簽證天價引慌亂 白宮：僅適用首次申請者

美國川普政府十九日宣布，將對申請Ｈ─１Ｂ工作簽證收取十萬美元（約台幣三○二萬元）費用，並從廿一日開始實施。由於語焉不詳，...

科學園區公會：H-1B新規衝擊台企赴美

美國總統川普宣布對Ｈ─１Ｂ簽證申請收取十萬美元費用，希望藉此維持美國勞工的公平競爭環境，引發關注。台灣科學園區科學工業同...

微軟、谷歌CEO都曾拿H-1B簽證 川普新規自砍美AI實力？

美國總統川普9月19日簽發公告，將美國企業引進海外技術人員的H-1B簽證費用提高到10萬美元，由雇主支付，而且在2天後生效。專家指出，這項新規定雖然可改正H-1B簽證被濫用問題，進而保障美國人的工作，但恐怕用力過猛，形同關上延攬外國技術人員的大門，將削弱美國科技公司的競爭力，而如今正值美國與中國打AI戰，亟需人才之際，再次凸顯川普的政策矛盾，中國和印度政府可能樂見科技人才留在國內。

矽谷科技業震盪 亞馬遜逾1萬人持有H-1B簽

川普總統19日表示，要求企業每年支付10萬美元H-1B工作簽證費用，此政策恐嚴重打擊矽谷的科技業，也促使不少大型科技公司...

H-1B簽證費暴漲／上海飛美機票漲價 有人改飛夏威夷

川普總統19日宣布將核發給外籍高科技人士的H-1B簽證費大幅調漲至10萬元，使得持有H-1B簽證的中國人忙著返回美國，導...

H-1B簽證費暴漲／以防萬一 律師：非必要勿出境

川普政府20日發布行政命令，要求在明年抽籤輪次，企業需為H-1B申請人支付10萬元單次費用，持該簽證入境者若未出示繳納收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。