H-1B簽證天價引慌亂 白宮：僅適用首次申請者

美國川普政府十九日宣布，將對申請Ｈ─１Ｂ工作簽證收取十萬美元（約台幣三○二萬元）費用，並從廿一日開始實施。由於語焉不詳，引起慌亂；白宮廿日澄清，這項新措施只適用首次申請者，不影響目前已持有Ｈ─１Ｂ者再次入境及續簽。

政治新聞網站Politico報導，川普十九日宣布Ｈ─１Ｂ簽證新政策引發混亂，企業和移民律師紛紛警告在外國的Ｈ─１Ｂ簽證持有者在新措施生效前速速返美，許多持Ｈ─１Ｂ簽證的人被迫臨時改變離境探親等計畫，在海外持Ｈ─１Ｂ的人也都急著回美。部分科技公司在新政策頒布後，立即要求持該簽證的員工廿日前返美，且入境後不得再離開美國。

白宮廿日澄清，企業律師和「其他有心人士就此公告製造大量假新聞」，強調新措施不適用於任何已持有簽證者，只會影響未來申請人。

白宮在Ｘ平台發布消息指出，新的簽證費用「不適用任何參加二○二五年抽籤的對象，該公告不會影響任何現有簽證持有者往返美的資格」。

美國每年發放八萬五千個Ｈ─１Ｂ簽證，通常有數十萬人申請抽籤，去年逾七成發給印度人才。美國科技業聘僱外籍人才非常仰賴這類簽證，目前該簽證費用約一千五百美元（約台幣四萬五千元），漲到十萬美元勢必衝擊仰賴印度與中國大陸人才的美國科技業。

然而，美國高科技業人士都不敢公開批評川普政府的Ｈ─１Ｂ簽證新政策，就連當年拿這項簽證赴美開創事業的特斯拉執行長馬斯克也悶不吭聲。

印度時報報導，科技業人士常年遊說美國政府放寬Ｈ─１Ｂ簽證，宣稱這是吸引頂尖人才來美發展創新與美國經濟蓬勃發展的關鍵。馬斯克去年十二月甚至因支持這項簽證，對「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）人士宣戰，他當時說，「我和那些打造太空探索科技公司、特斯拉及數百家讓美國強大企業的關鍵人物一樣，都是因為Ｈ─１Ｂ留在美國」。

然而，白宮十九日宣布Ｈ─１Ｂ簽證新政策後，馬斯克一直保持沉默，微軟執行長納德拉、Google（谷歌）母公司「字母」執行長皮伽也都噤聲；納德拉和皮伽都是透過Ｈ─１Ｂ在美立足。

川普曾多次表態支持Ｈ─１Ｂ簽證，如今改口，主因是常年反對該簽證的ＭＡＧＡ人士宣稱，外國企業藉Ｈ─１Ｂ操弄體制壓低美國勞工薪水。