H-1B效應…美企大恐慌 官方說明僅適用首次申請者

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
川普總統19日在白宮宣布新的H-1B工作簽證的申請收費及吸引投資金的川普金卡，但語焉不詳，引起持H-1B工作簽證者緊張，難以適從，白宮20日再做澄清。（美聯社）
美國公告21日起將對H-1B工作簽證收取10萬美元費用後，美國企業陷入恐慌與混亂，緊急敦促人在海外且持有H-1B簽證的員工，在新規生效期限前返回美國。白宮稍後澄清，這項新措施只適用首次申請者，不影響現行持有人續簽與再次入境，卻引發矽谷企業的警戒，以及印度、中國大陸及南韓等地勞工的憂心。

美國總統川普19日簽署文告，美東時間21日零時1分（台灣時間21日中午12時1分）起，對H-1B簽證每年收取10萬美元的新費用，但語焉不詳，未說明是否適用於現有的H-1B持有人，商務部長盧特尼克更表示，這項費用將每年收取。

亞馬遜、Google、微軟等企業紛紛發布緊急通知，敦促H-1B持有人在新規釐清前都不要離開美國，並敦促海外員工趕在新規生效前返美。摩根大翁和高盛也敦促持有H-1B簽證的勞工審慎評估海外旅遊。

持有H-1B簽證的美企勞工紛紛放棄旅遊計畫，希望趕在21日前入境美國，尤其是獲得最多H-1B簽證的中國大陸和印度，機場大亂且飛美機票價格大漲，一些人形容感覺彷如新冠疫情期間的「逃難潮」。

不過，白宮20日澄清，這項調整只適用於下一輪抽籤的新申請人，不影響目前的中籤者、以及現行持有人續簽與進出美國的能力，這10萬美元是一次性的費用，而非年費，且若符合美國「國家利益」，能逐案批准H-1B簽證申請而不必支付10萬美元費用。

然而，H-1B簽證政策調整的不確定性，仍使企業與勞工惴惴不安，尤其是矽谷。根據美國勞工部，在去年度核發的近40萬份H-1B簽證中，以63.9%從事電腦相關職業，10.2%從事建築、工程及訪調行業這兩個族群的勞工最多。

H-1B 美國 簽證

