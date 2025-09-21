台灣是美國H-1B簽證第7大來源國！傳南韓擬向美爭取固定配額

美國川普政府近日大幅調漲H-1B簽證費用至10萬美元，引發高科技產業及海外專業人才恐慌。美國公民及移民服務局（USCIS）4月公布統計，根據2024財政年度資料，台灣也在美國H-1B簽證核發國家前10名中，排名第7。與此同時，韓媒報導稱，南韓外交部考慮透過韓美自由貿易協定（FTA），爭取為韓國人提供固定的H-1B簽證配額。

美國政府19日頒發行政命令，將H-1B簽證申請費用提高至10萬美元，新規自美東時間21日凌晨起（台灣時間21日12時）生效。

根據美國公民及移民服務局（USCIS）4月統計，2024財政年度H-1B簽證核發國家前10名中，占比最高是印度。若將新核發、既有簽證續期、雇主變更再核發等全數計入，印度共28萬3397件，占整體71%；中國為4萬6680件、占11.7%；菲律賓為5248件、占1.3%，名列第三。韓國在前10國中排名第5，計3983件，占比1.0%。

根據USCIS，台灣也在美國H-1B簽證核發國家前10名中，排名第7名，有3099件。

南韓媒體News1報導，韓美雙方本來就因「喬治亞非法韓工掃蕩」開始檢討簽證制度，雙方已大致達成共識，認為目前的B-1商務短期簽證與免簽證電子旅行授權（ESTA）設計過於僵化，不符合實際需求。像是B-1簽證原本只允許短期商務活動，但許多韓國企業派駐美國的工程師或專案人員，往往需要在當地直接工作，導致法律定位模糊，甚至爆發拘留爭議。

因此，韓美正籌備成立「簽證工作小組」，相關準備工作已展開。南韓外交部、美國駐韓大使館、南韓駐美大使館與美國國務院都參與其中，雙方已舉行過兩次處長級實務會議。南韓外交部表示，等工作小組正式啟動後，將優先討論是否能擴大B-1簽證的停留資格與活動範圍，讓專業人力能以合法方式短期派遣到美國。

另外，有消息指出，南韓外交部也在考慮依據韓美自由貿易協定（FTA），爭取在H-1B簽證中為韓國人提供固定配額。過去南韓每年大約有2000人取得H-1B，但數量遠不如印度與中國。