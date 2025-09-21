美H-1B簽證新規重點一次看！亞洲這國首當其衝 這些名人靠它起家

美國川普政府19日突然簽署行政命令，將H-1B簽證申請費用提高至10萬美元，新規自美東時間21日凌晨起（台灣時間21日12時）生效，立即引發法律與產業界廣泛爭議。

H-1B簽證是什麼？

H-1B簽證於1990年由美國國會立法設立，當時因勞動力短缺，老布希總統簽署法案，強調要吸引「傑出人才」如科學家、工程師與教育者移民美國。

簽證有效期為3年，可再延長3年。期滿若未取得綠卡或轉換其他簽證身分，持有人必須離境。

簽證名額與競爭

國會每年核發約8萬5000張H-1B簽證，其中6萬5000張給首次申請者，另有2萬張保留給在美取得碩博士學位的畢業生，且沒有國別上限。

由於需求極高，簽證採抽籤方式分配。去年政府收到約42萬5000份申請，錄取率僅約5分之1。

爭議與疑慮

專家指出，新規在法律上基礎薄弱，因為簽證制度屬於國會立法範疇。批評者認為，費用驟增缺乏施行細節與準備期，導致雇主與外籍人才陷入混亂。

外界預期此舉將引發法律挑戰，同時也會對美國科技業造成沉重衝擊，並進一步拉大大型企業與中小新創的差距。醫療、科學與生技產業也被點名恐將受害。

新規受災戶？

美國公民及移民服務局（USCIS）數據顯示，H-1B簽證持有人以印度籍為大宗，去年占比達71%，其次是中國籍，占11.7%。因此，這次費用暴增，恐怕使依靠H-1B簽證赴美工作的印度與中國專業人才首當其衝。

根據美國公民及移民服務局（USCIS）統計，截至2025年6月30日，H-1B簽證核准數量排名前3的企業分別是亞馬遜（Amazon）約1萬2000張、印度Tata諮詢服務公司（TCS）約5500張，以及微軟約5200張。其後依序為Meta、蘋果與谷歌，凸顯科技與外包服務產業對外籍專業人才的高度依賴。

名人靠H-1B簽證赴美起家

美國第一夫人梅蘭妮亞1996年以H-1B簽證赴美，當時在紐約從事模特兒工作。她後來於2001年取得綠卡，並於2006年成為美國公民。她的經歷常被用來討論「特殊才能」如何符合H-1B標準，因為她是以模特兒專業身分獲得簽證。

根據科技媒體TechCrunch報導，特斯拉創辦人馬斯克出生於南非，1995年以學生簽證赴美，短暫進入史丹佛大學博士班，但僅兩天就退學創業。他隨後透過H-1B簽證在美國工作，並投入Zip2、PayPal等早期新創，最終創立Tesla與SpaceX。他自己多次公開表示，若沒有H-1B計畫，他與團隊根本不可能在美國建立這些公司。

Instagram共同創辦人克里格（Mike Krieger）出生於巴西，赴美就讀史丹佛大學，取得碩士學位後透過H-1B簽證留在矽谷，曾在即時通訊平台Meebo工作。他與希斯特羅姆（Kevin Systrom）共同創辦Instagram，但因H-1B簽證綁定雇主，他在轉換簽證過程中一度陷入困境，差點放棄創業。Instagram最終成功推出，後於2012年被Facebook以10億美元收購。克里格目前是AI公司Anthropic的產品長。