川普暴漲H-1B簽證費 台灣科學園區公會提2大可能衝擊

美國總統川普昨天宣布對H-1B簽證申請徵收10萬美元（約新台幣302萬元）費用，引起各界關注，儘管白宮澄清，這筆費用是一次性申請費，不影響現有持有人，但已掀起國內科技業討論。台灣科學園區科學工業同業公會會務總監張致遠認為，恐衝擊竹科產業赴美遷移速度變慢、效率變低，但川普作法仍可能會變，還需持續觀察。

H-1B簽證是美國簽發給在美國從事專業技術類工作的人士的簽證，屬於非移民簽證，是美國最主要的工作簽證類別。原先簽證費用不到1000美元，但在川普簽署行政命令後，新規在美東時間21日凌晨生效後，簽證費用將暴增百倍至10萬美元。

美方提高H-1B簽證費用，意在拉高企業聘用外籍勞工的成本，藉此保障美國人才進用，維持美國勞工的公平競爭環境；但同時也引發海外科技人才與移民恐慌與討論。

為華邦公司發起人之一的張致遠，長期擔任台灣科學工業園區科學工業同業公會秘書長，目前擔任園區公會會務總監。針對川普大幅提高H-1B簽證費，他認為，對於有意將產業轉往美國的台灣企業一定會造成影響，無論是遷移的速度或是效率都會降低。

張致遠接受本報訪問表示，基本上，產業鏈往美國走是趨勢，現在才正要起頭，陸續會有台灣人配合企業要求外派到美國工作；但美方增加簽證費用後，成本大幅提高，但並非所有企業都如台積電一樣能有滿足員工需求的能力，赴美發展將造成影響。

他舉例，如果企業原定派50人到美國工作，但簽證費用一夕之間暴漲，支出不了那麼多，企業就可能被迫聘用美國當地人，或是尋覓已經在美國取得簽證的人才，恐怕不如原本規畫一整批要從台灣過去的專業團隊，企業赴美的運作效率勢必會降低。

張致遠也提到，H-1B簽證費是否由公司吸收，或由員工自辦支出，要看各公司實際政策為何，但可以肯定的是，不是很多公司都跟台積電一樣有滿足員工外派需求的能力，簽證費大幅拉高，確實會影響到多數公司遷移赴美的發展進程。

「川普會變來變去，後續還得先做先看。」不過，張致遠認為，此次行政命令一出，如果未來當地人真的無法符合企業所需，或實際上已造成企業遷移效率大幅降低，依據川普作風，未來可能會變，台灣業界也會邊走邊看，掌握後續是否有修正的空間。