川普漲H-1B簽證費震撼矽谷！台科技人返鄉旅遊急喊卡「不敢離開美國」

美國大幅調漲H-1B簽證費震撼矽谷科技圈，旅美台灣科技人士受訪表示，19日傍晚公司外部法律顧問緊急寄信，告知H-1B簽證持有者如在國外須盡速返美，在美國者建議不要出境，許多計畫年底返鄉或旅遊的人現在不敢離開美國。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布對H-1B簽證申請徵收10萬美元（約新台幣302萬元）費用，白宮今天向媒體澄清，這項新規不會影響目前簽證持有者。

這項新規定在美國時間週五發布，仍讓矽谷科技公司陷入混亂，在金融科技公司工作的陳泰旭今天接受中央社訪問表示，週五傍晚公司合作律師事務所發出緊急信函，針對持H-1B簽證員工指出，若人在境外請盡速返美，若人在境內但有出境計畫建議取消。

陳泰旭說，不只他的公司，他也聽到許多知名高科技企業直接下令，要求持H-1B簽證進出美國的員工不要出境。

陳泰旭表示，就他所知，接近年底，不少人原本有旅遊計畫，但現在因新規定都暫時停止，「一些計畫在11月感恩節連續假期回台灣的人都不敢出去了。」

一名目前持H-1B簽證的旅美台灣科技人士以不具名方式表示，自己正在申請綠卡，聽到消息多少有些擔憂，他已經6年沒有出境，現在政令才剛公布，大家還在靜觀其變。

陳泰旭也表示，H-1B簽證名額很久沒有增加，抽中難度越來越高，徵收10萬美元費用高得驚人，因為這等同要企業支付一個新進員工翻倍的薪水，除非公司認為你是不可多得的人才，否則幾乎是不可能的事。

美國每年透過抽籤制度發放8萬5000個H-1B簽證，其中約3/4發給印度人。

陳泰旭說，美國和印度仍在進行貿易談判，大家也在猜測這或許是美國政府的另一個手段。由於訊息尚不明朗，科技公司可能會先要求員工暫勿出境，再研究如何因應。

新規定引發混亂，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）今天透過社群平台X指出，10萬美元H-1B簽證費僅適用於新的簽證，「不包含續簽、不包含現有簽證持有者」。

李威特也說明，已持有H-1B簽證、目前在美國境外的人，重新入境時將不會被收取10萬美元費用。另外，這項費用為「一次性收取」，並非每年繳納。