快訊

颱風假？北市估樺加沙陸警機率 外圍環流風雨最大時間曝

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

竹市清晨車禍再添1死…未成年駕駛失聯 全車五人3死1傷

川普漲H-1B簽證費震撼矽谷！台科技人返鄉旅遊急喊卡「不敢離開美國」

中央社／ 舊金山20日專電
白宮昨天宣布H-1B新制，促使部分美國主要科技公司建議簽證持有人留在美國或盡速返回美國。示意圖。(路透)
白宮昨天宣布H-1B新制，促使部分美國主要科技公司建議簽證持有人留在美國或盡速返回美國。示意圖。(路透)

美國大幅調漲H-1B簽證費震撼矽谷科技圈，旅美台灣科技人士受訪表示，19日傍晚公司外部法律顧問緊急寄信，告知H-1B簽證持有者如在國外須盡速返美，在美國者建議不要出境，許多計畫年底返鄉或旅遊的人現在不敢離開美國。

美國總統川普（Donald Trump）昨天宣布對H-1B簽證申請徵收10萬美元（約新台幣302萬元）費用，白宮今天向媒體澄清，這項新規不會影響目前簽證持有者。

這項新規定在美國時間週五發布，仍讓矽谷科技公司陷入混亂，在金融科技公司工作的陳泰旭今天接受中央社訪問表示，週五傍晚公司合作律師事務所發出緊急信函，針對持H-1B簽證員工指出，若人在境外請盡速返美，若人在境內但有出境計畫建議取消。

陳泰旭說，不只他的公司，他也聽到許多知名高科技企業直接下令，要求持H-1B簽證進出美國的員工不要出境。

陳泰旭表示，就他所知，接近年底，不少人原本有旅遊計畫，但現在因新規定都暫時停止，「一些計畫在11月感恩節連續假期回台灣的人都不敢出去了。」

一名目前持H-1B簽證的旅美台灣科技人士以不具名方式表示，自己正在申請綠卡，聽到消息多少有些擔憂，他已經6年沒有出境，現在政令才剛公布，大家還在靜觀其變。

陳泰旭也表示，H-1B簽證名額很久沒有增加，抽中難度越來越高，徵收10萬美元費用高得驚人，因為這等同要企業支付一個新進員工翻倍的薪水，除非公司認為你是不可多得的人才，否則幾乎是不可能的事。

美國每年透過抽籤制度發放8萬5000個H-1B簽證，其中約3/4發給印度人。

陳泰旭說，美國和印度仍在進行貿易談判，大家也在猜測這或許是美國政府的另一個手段。由於訊息尚不明朗，科技公司可能會先要求員工暫勿出境，再研究如何因應。

新規定引發混亂，白宮發言人李威特（KarolineLeavitt）今天透過社群平台X指出，10萬美元H-1B簽證費僅適用於新的簽證，「不包含續簽、不包含現有簽證持有者」。

李威特也說明，已持有H-1B簽證、目前在美國境外的人，重新入境時將不會被收取10萬美元費用。另外，這項費用為「一次性收取」，並非每年繳納。

H-1B 簽證 美國

延伸閱讀

川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

Fed降息了…但是否守住獨立性？ 哈佛經濟大師4點分析

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

經濟日報社論／川普關稅難獲最高法院全面放行

相關新聞

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

美國川普政府19日簽發行政命令，提高H-1B簽證至10萬美元，因適用範圍不明，引發海外科技人才與移民一片恐慌，部分科技公...

美H-1B簽證費暴漲！法律專家：重災戶除高科技業外 3領域也難倖免

商業內幕報導，美國川普政府19日簽發行政命令提高H-1B簽證費用至10萬，法律專家一致認為，這項新規缺乏明確性與準備時間...

川普漲H-1B簽證費震撼矽谷！台科技人返鄉旅遊急喊卡「不敢離開美國」

美國大幅調漲H-1B簽證費震撼矽谷科技圈，旅美台灣科技人士受訪表示，19日傍晚公司外部法律顧問緊急寄信，告知H-1B簽證...

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

美國總統川普19日簽署聲明宣布，將要求企業每年為H-1B工作簽證支付10萬美元（約新台幣304.8萬元），恐重創高度倚賴...

價格飆百倍 美H-1B簽證漲至10萬美元

美國川普政府十九日簽署行政命令，多家美國科技公司用以延攬海外人才的Ｈ–１Ｂ簽證費將從目前不到一千美元，調高至十萬美元，美...

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。