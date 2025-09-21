快訊

美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

先別買！MacBook Pro大升級傳2026登場 6大更新、還有觸控螢幕

氣象署8：30發布颱風樺加沙海警！ 「首波警戒範圍」出爐

美H-1B簽證費暴漲！法律專家：重災戶除高科技業外 3領域也難倖免

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國川普政府19日簽發行政命令提高H-1B簽證費用至10萬。圖為一架美國航空公司班機從華府雷根機場起飛。路透
美國川普政府19日簽發行政命令提高H-1B簽證費用至10萬。圖為一架美國航空公司班機從華府雷根機場起飛。路透

商業內幕報導，美國川普政府19日簽發行政命令提高H-1B簽證費用至10萬，法律專家一致認為，這項新規缺乏明確性與準備時間，高科技產業將淪為最大受災戶，且恐怕進一步分化大型企業與中小型和新創，另外醫療領域、科學與生技產業都將受到衝擊。

報導指出，19日傍晚突然頒發的行政命令，細節付之闕如，商務部長盧特尼克一開始更稱，新規將涵蓋現有H-1B簽證持有人。白宮20日澄清，這筆費用為一次性收費，僅適用於下一輪H-1B簽證抽籤，不影響現有簽證持有人與續簽；已持有簽證者即使目前身在境外，日後再入境美國也不會被收費。

專精新創法律的矽谷律師奧爾康（Sophie Alcorn）警告，對小型公司與新創來說，這筆費用將是沉重打擊，而大型科技公司相對能吸收成本。她形容，這項規定將造成分化，「一邊是能負擔得起、等於花錢就能進場、想聘誰就聘誰的大企業；另一邊則是中小型公司和早期新創」。

紐約就業律師拉巴爾（Peter Rahbar）則指出，即便是科技巨頭，這筆費用也可能打消部分聘用計畫，進而促使企業將工作轉移海外，「美國沒有足夠人才來提供這些資源，公司只會去其他國家找這類專業人才」。

除了高科技產業將淪為最大受災戶之外，拉巴爾同時提醒，醫療領域等非高薪產業也將受到衝擊，因為雇主不太可能為年薪不到10萬美元的醫護人員支付這筆費用。

波士頓移民律師福斯特（Shaun Foster）表示，過去雇主為外籍員工提交H-1B申請時，簽證費用約為每案2000至4000美元，3年一繳，如今費用驟增，對當地科學與生技產業恐造成沉重打擊。他批評，「這是改變人生的事」，政府在短時間內推動新規，只會「不可預測地擾亂整個體制，迫使大家手忙腳亂」。

華府律師弗雷斯科（Leon Fresco）則認為，雇主要求員工趕回美國可能是過度反應，但他也承認，由於命令措辭含糊，雇主難以做出正確判斷，「問題在於，用詞實在太模糊」。

H-1B 簽證 雇主 美國

