美H-1B新規引恐慌！白宮澄清「這情況」免繳10萬 不影響現有簽證

美國川普政府19日簽發行政命令，提高H-1B簽證至10萬美元，因適用範圍不明，引發海外科技人才與移民一片恐慌，部分科技公司指示持H-1B簽證且目前在海外的員工速速趕在20日午夜之前返回美國。白宮20日澄清，新規為一次性收費，不影響現有H-1B簽證持有人或續簽申請，並表示若符合美國「國家利益」，可逐案豁免繳費。

H-1B簽證是多家美國科技公司延攬海外人才的途徑，原先費用不到1000美元，新規在美東時間21日凌晨生效後，將暴增百倍至10萬美元。

路透報導，白宮新聞秘書李維特20日下午在X澄清，這筆費用為一次性收費，僅適用於下一輪H-1B簽證抽籤，不影響現有簽證持有人與續簽；已持有簽證者即使目前身在境外，日後再入境美國也不會被收費。

路透指出，白宮20日發布的資料說明中表示，若符合美國「國家利益」，將可逐案批准H-1B簽證申請而不必支付 10萬美元費用。

多位專家指出，這項行政命令模糊不清，不僅讓雇主與外籍專業人才陷入混亂，也可能對美國經濟造成深遠衝擊。

奧斯汀移民律師芬克爾曼（Jason Finkelman）描述，接到大量雇主詢問，但除了建議客戶趕在21日前返美，他幾乎無法提供更具體的建議，直言「這種模糊的行政命令只會造成混亂與混沌」。

同樣不確定的，還有具體支付機制與退費問題。芬克爾曼指出，許多雇主詢問要如何支付這筆費用，若命令被推翻是否能取回，「答案是，我沒有答案。沒有人有答案，因為指引不清楚。」

路透取得的微軟、摩根大通、亞馬遜等公司內部電子郵件顯示，這些公司建議持有H-1B 簽證的員工留在美國，或趕在20日午夜之前返回美國。