價格飆百倍 美H-1B簽證漲至10萬美元

聯合報／ 記者顏伶如、陳熙文、編譯高詣軒／連線報導
美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元。美聯社
美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元。美聯社

美國川普政府十九日簽署行政命令，多家美國科技公司用以延攬海外人才的Ｈ–１Ｂ簽證費將從目前不到一千美元，調高至十萬美元，美東時間廿一日凌晨生效。華爾街日報報導，該規定是川普政府打擊Ｈ–１Ｂ工作簽證制度的最新動作。

法新社報導，這項針對Ｈ–１Ｂ簽證的收費新制，對象是高科技工作者。彭博率先報導這項消息。華爾街日報則指，前述新增費用是否面臨法律挑戰仍有待觀察。通常簽證新增費用是由國會制定或透過正式規定收取，政策過程包括公告與數個月開放公眾評論。

特斯拉、亞馬遜、Alphabet旗下的谷歌都是使用Ｈ–１Ｂ工作簽證數量最多的企業，這類簽證每年有八點五萬名額開放抽籤，其中四分之三發給印度人，從事軟體研發、電腦、工程等職務。

「讓美國再次偉大」（ＭＡＧＡ）運動的支持者說，Ｈ–１Ｂ計畫讓印度人為主的外國勞工搶走原本屬於美國勞工的科技、工程領域高薪工作，但白宮「人工智慧沙皇」薩克斯等較支持企業的共和黨官員主張，Ｈ–１Ｂ計畫對於企業延攬全球頂尖優秀人才影響重大。

此外，川普十九日正式宣布可以快速取得居留許可的「川普金卡」（Trump Gold Card）價格，個人一張一百萬美元、企業一張兩百萬美元，預期這將很快籌得逾一千億美元收入。川普一月回任後曾提出金卡簽證的構想，允許外籍人士以重金取得居留許可，原擬一張五百萬美元。

