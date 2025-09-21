快訊

興達電廠爆炸事故原因推承包商 台電挨批未提自身監督責任

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

美國總統川普19日簽署聲明宣布，將要求企業每年為H-1B工作簽證支付10萬美元（約新台幣304.8萬元），恐重創高度倚賴海外人才的科技產業。川普同日也推出「川普金卡」，個人得透過價格高昂的居留許可計畫移民美國。

根據白宮公布事實清單，美國雇主將需為新申請的H-1B簽證，每年額外支付10萬美元費用，若個案條件符合國家利益，則可豁免。

川普19日也推出「川普金卡」，個人得以100萬美元取得在美居留身分，企業可以200萬美元為員工取得居留權。盧特尼克表示，將有8萬張金卡可申請，預計取代EB-1和EB-2簽證。

川普也即將推出的「白金卡」，價格為500萬美元，持卡人可在美停留多達270天，且無需就非美國收入向美國繳稅，但該計畫仍需國會同意。

川普 美國 簽證

延伸閱讀

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

川普大漲H-1B簽證費 上海飛美國機票價格飆漲

拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官不堪壓力請辭

英王國宴招待川普幕後 美特勤試吃所有餐點與英御廚爆衝突

相關新聞

美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

美國總統川普19日簽署聲明宣布，將要求企業每年為H-1B工作簽證支付10萬美元（約新台幣304.8萬元），恐重創高度倚賴...

價格飆百倍 美H-1B簽證漲至10萬美元

美國川普政府十九日簽署行政命令，多家美國科技公司用以延攬海外人才的Ｈ–１Ｂ簽證費將從目前不到一千美元，調高至十萬美元，美...

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制...

午夜前得趕回 上海飛美機票因H-1B飆漲 有人改飛夏威夷

美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元，目前持有該簽證但21日規定生效後重新入境美國者，需...

川普暴漲H-1B簽證費至10萬美元 推百萬金卡

多名白宮官員透露，H-1B簽證計畫將有重大變革，川普政府將對H-1B簽證費收取10萬美元費用。

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。