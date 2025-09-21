美國總統川普19日宣布 H-1B簽證擬加徵300萬年費

美國總統川普19日簽署聲明宣布，將要求企業每年為H-1B工作簽證支付10萬美元（約新台幣304.8萬元），恐重創高度倚賴海外人才的科技產業。川普同日也推出「川普金卡」，個人得透過價格高昂的居留許可計畫移民美國。

根據白宮公布事實清單，美國雇主將需為新申請的H-1B簽證，每年額外支付10萬美元費用，若個案條件符合國家利益，則可豁免。

川普19日也推出「川普金卡」，個人得以100萬美元取得在美居留身分，企業可以200萬美元為員工取得居留權。盧特尼克表示，將有8萬張金卡可申請，預計取代EB-1和EB-2簽證。

川普也即將推出的「白金卡」，價格為500萬美元，持卡人可在美停留多達270天，且無需就非美國收入向美國繳稅，但該計畫仍需國會同意。