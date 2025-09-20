快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

中央社／ 新德里20日綜合外電報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制可能打亂這些企業的全球營運。

路透社報導，白宮昨天宣布這項新制，促使部分美國主要科技公司建議簽證持有人留在美國或盡速返回美國。這項新制成為華府改革臨時就業簽證制度最受關注舉措之一。

印度全國軟體與服務業協會（NASSCOM）代表市值2830億美元資訊科技和商業流程外包產業。該協會指出，新政策突然上路，將衝擊印度籍專業人士，打亂印度科技服務業者在美國現有專案的連貫性。

這個業界組織表示，新政策僅給予一天期限，「讓全球企業、專業人士和學生陷入極大不確定之中」。

NASSCOM同時認為，此舉恐對美國創新生態系和全球就業市場造成漣漪效應，並強調對企業而言，「需要針對額外成本進行調適」。

路透社取得的內部電郵顯示，微軟（Microsoft）、摩根大通（JPMorgan）和亞馬遜（Amazon）為因應新規，都已建議持H-1B簽證的員工留在美國。

美國 印度 簽證 川普 科技業

延伸閱讀

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

川普大漲H-1B簽證費 上海飛美國機票價格飆漲

拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官不堪壓力請辭

相關新聞

午夜前得趕回 上海飛美機票因H-1B飆漲 有人改飛夏威夷

美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元，目前持有該簽證但21日規定生效後重新入境美國者，需...

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制...

川普暴漲H-1B簽證費至10萬美元 推百萬金卡

多名白宮官員透露，H-1B簽證計畫將有重大變革，川普政府將對H-1B簽證費收取10萬美元費用。

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。