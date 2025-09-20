快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

陳佩琪怨柯文哲半夜被查行蹤 高檢署：腳環12天告警4次

聽新聞
0:00 / 0:00

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card）。圖／翻攝川普「真實社群」（Truth Social）
美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card）。圖／翻攝川普「真實社群」（Truth Social）

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬美元；川普說，他們預期川普金卡將很快籌得逾1000億美元的收入。

川普今年上台後提出金卡簽證的概念，允許外籍人士以重金取得居留許可，原本預計一張金卡為500萬美元。

川普19日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上說，他們很榮幸宣布川普金卡，個人可以以100萬美元取得、企業可以以200萬美元取得。

川普說，美國長年來有上百萬名非法移民入境，美國的移民系統已經崩壞。

川普說，川普政府預期川普金卡將很快會籌得逾1000億美元的收入，這些資金將被用來減稅、資助發展計畫，並減少美國的債務。

目前在川普金卡的網站上指出，有分成金卡和白金卡兩種：金卡在繳交手續費，並通過美國國土安全部審查後，個人申請者必須捐出100萬美元，以快速取得美國居留身分；白金卡在繳交手續費，並通過美國國土安全部審查後，申請者須捐出500萬美元，就能在美國待至多270天，其非美國收入不必繳稅。

川普 美國 移民

延伸閱讀

川普告紐時索賠逾4500億 法官駁回批訴狀不恰當

輝達：入股英特爾…川普未干涉 暗示繼續仰賴台積

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

與會者身分疑曝光！俞大㵢傳見川普情報顧問 路透揭這些細節

相關新聞

午夜前得趕回 上海飛美機票因H-1B飆漲 有人改飛夏威夷

美國總統川普將高科技工作者的H-1B簽證費用大幅調漲至每年10萬美元，目前持有該簽證但21日規定生效後重新入境美國者，需...

價格飆百倍 美H-1B簽證漲至10萬美元

美國川普政府十九日簽署行政命令，多家美國科技公司用以延攬海外人才的Ｈ–１Ｂ簽證費將從目前不到一千美元，調高至十萬美元，美...

川普大漲H-1B簽證費 印度科技業憂打亂全球營運

印度全國軟體與服務業協會今天表示，印度科技服務公司對美國派遣技術專才，美國對H-1B簽證申請徵收每年10萬美元費用的新制...

川普暴漲H-1B簽證費至10萬美元 推百萬金卡

多名白宮官員透露，H-1B簽證計畫將有重大變革，川普政府將對H-1B簽證費收取10萬美元費用。

川普規定H-1B簽證需付300萬元年費 專家：幾乎肯定違法

美國總統川普19日簽署公告，規定公司支付10萬美元費用（新台幣約304.7萬元），才能聘用H-1B簽證的外國工人。

100萬美元一張「川普金卡」！ 川普：預計很快籌1000億美元

美國總統川普19日正式宣布「川普金卡」（the Trump Gold Card），個人一張100萬美元、企業一張200萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。