防中國控制 白宮官員：甲骨文將重建TikTok美版演算
美中兩國正接近就短影音平台TikTok的美國業務敲定協議，白宮一位官員今天說，根據中國母公司出售TikTok美國業務的協議，甲骨文公司將為TikTok美國版演算法提供安全保障。
法新社和彭博（Bloomberg News）報導，這位不具名白宮高層官員告訴記者，擬定協議會把TikTok美國業務轉移到設於美國的新合資企業，且該實體將擁有一個「以美國人為主的董事會」。
白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）本月20日向福斯新聞頻道（Fox News Channel）表示：「管理（TikToK）平台在美國業務的董事會將有7席，其中6席會由美國人出任。」
前述的不具名白宮官員還指出，協議規定TikTok推薦內容演算法的副本將被納入美國合資企業系統。
白宮官員也提到，甲骨文公司（Oracle）會重建一個新的美國版本TikTok演算法，並為其提供保障。
官員聲稱，美國業務的所有者將向TikTok中國母公司字節跳動承租演算法的副本，隨後由甲骨文「從頭開始」進行重新訓練。
該官員還說，美國用戶的數據將儲存於甲骨文管理的安全雲端，並建立管控機制，以阻隔包含中國在內的外國對手。字節跳動既無法獲取TikTok美國訂閱用戶的資訊，也無法控制美國境內的演算法。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早引述白宮高官說法報導，美國總統川普（Donald Trump）預計本週簽署行政命令，批准美中近來達成的TikTok協議，使協議符合美國法規。
