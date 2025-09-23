TikTok協議 傳川普本周批准

華爾街日報廿二日引述白宮高官報導，美國總統川普可望本周稍晚簽署行政命令，批准美中最近達成的TikTok協議，讓該協議符合美國法令。該報導說，這會使兩國達數月的相關談判落幕，並讓TikTok能繼續在美國營運。

川普在廿一日播出的福斯新聞節目「周日簡報」說，福斯公司執行長拉克蘭．梅鐸、甲骨文共同創辦人艾里森及戴爾科技執行長戴爾將以美國投資人身分，參與讓中國大陸抖音海外版TikTok持續在美國營運的相關交易，九十四歲的媒體大亨梅鐸也可能參與。

美中兩國就短影音平台TikTok達成協議在大陸網路引發讓步爭論後，有官方新華社背景的公眾號「牛彈琴」引述復旦大學國際政治系教授沈逸的文章稱，中國和字節跳動保持TikTok在美國的運營，並未賣掉TikTok美國業務；演算法仍歸字節跳動所有，只是授權給負責數據安全的TikTok USDS使用。

沈逸透露的TikTok方案，涉及美國兩個重要實體，分別是字節跳動TikTok美國公司，以及TikTok美國數據安全公司。他聲稱，是從不同的權威信源處經過交叉驗證，得到比較準確的訊息。

沈逸稱，在雙方簽約並執行後，TikTok美國業務將由這兩個公司分別運營。美國用戶數據存儲和安全、內容安全保障、軟體檢查和上架批准等業務，被納入到TikTok USDS；而廣告、電商、跨境商業活動等業務，依然會由BD TikTok US負責運營，這家公司一直是由字節跳動百分之百持有，這一點之後不會發生任何變化。

牛彈琴指出，字節跳動只是將涉及美國國家安全的數據和內容業務，納入TikTok USDS並引入新股東，但仍保留最大單一股東的地位；同時廣告、電商等重要業務，依然由字節跳動全資所有。「所謂的字節跳動賣掉TikTok美國業務的說法，其實並不存在。」