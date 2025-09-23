甲骨文將打造美版TikTok 陸媒：僅授權數據安全業務

白宮高層表示，依逐漸成形的美國TikTok業務出售協議，甲骨文將重新訓練一個美國版本的演算法，以提供安全保障，而美國總統川普預計本周稍後簽署行政命令，批准這樁協議。

然而，有中國官方背景的公眾號「牛彈琴」卻稱，「所謂字節跳動賣掉TikTok美國業務的說法，其實並不存在。」

彭博資訊和金融時報（FT）22日報導，白宮官員22日在聲明中介紹相關安排，確保交易完成後，美國的買家將能控制TikTok在美國的演算法。

TikTok美國業務的擁有者將向字節跳動租賃一套算法的副本，隨後由甲骨文進行重新訓練。

該官員並指出，美國用戶的數據將存在甲骨文管理的安全雲端，並建立管控機制，以阻隔包括中國大陸在內的對手國，字節跳動無法獲取TikTok美國用戶的數據，也無法控制美國境內的算法。

川普21日接受福斯新聞節目訪問時表示，保守派媒體大亨梅鐸與其長子兼福斯集團執行長拉克蘭，以及戴爾科技執行長戴爾等，可能入股中企字節跳動旗下短影音平台TikTok。

川普也證實，甲骨文創辦人艾里森已加入投資團隊，還有其他知名人士將一起「籌集龐大資金」。

然而，有官方新華社背景的公眾號「牛彈琴」引述復旦大學國際政治系教授沈逸的微博貼文稱，中國和字節跳動保持TikTok在美國的營運，並未「賣掉」TikTok美國業務；算法仍歸字節跳動所有，只是授權給負責數據安全的TikTok USDS使用。

文章並稱，在雙方簽約並執行後，TikTok美國業務將由兩個公司分別營運。美國用戶數據存儲和安全、內容安全保障、軟體檢查和上架批准等業務，納入TikTok美國數據安全公司「TikTok USDS」；而廣告、電商、跨境商業活動等業務，依然由字節跳動TikTok美國公司「BD TikTok US」負責，這家公司一直是由字節跳動完全持有。

牛彈琴指出，字節跳動只是將涉及美國國安的數據和內容業務，納入「TikTok USDS」並引入新股東，但仍保留最大單一股東的地位；同時廣告、電商等重要業務，依然由字節跳動全資所有。

文章還表示，字節跳動將繼續擁有TikTok算法的知識財產權，並會授權「TikTok USDS」使用相關的知識財產權，收取授權費。

TikTok美國業務最後的結局會是，「中國企業在中國政府的強力支持下，維護了自身合理、合法的權益，維持了全球化運營的市場空間；同時也保護了國家安全，沒有造成算法等核心技術的知識產權流失。」