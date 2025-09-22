川習會AEPC峰會登場？ 陸外交部：正溝通中

美國總統川普稱，將與大陸國家主席習近平在下月底南韓亞太經合組織（APEC）峰會會面，大陸外交部表示，中美雙方正就有關具體問題溝通。

大陸外交部發言人郭嘉昆22日在例行記者會上表示，中美雙方正就有關具體問題溝通，他目前沒有可以提供的信息。郭嘉昆重申元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，中美兩國元首保持著密切溝通和交往。

在被問及TikTok協議的更多細節時，郭嘉昆則強調，中方在TikTok問題上的立場清楚，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。