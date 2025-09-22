川普：拉克蘭、艾里森、戴爾將參與TikTok協議

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，福斯公司執行長拉克蘭、甲骨文共同創辦人艾里森，以及戴爾科技執行長戴爾將以美國投資者身分，參與讓熱門短影音平台TikTok持續在美國營運的協議。

路透社報導，川普表示，美中雙方就TikTok美國資產必須從中國的字節跳動轉移至美國業主的相關協議，已取得進展。

福斯公司（Fox Corp.）執行長拉克蘭（LachlanMurdoch），近期在與家族成員就纏訟多年的繼承官司達成協議後，鞏固旗下包括福斯新聞（FoxNews）、華爾街日報（Wall Street Journal）在內媒體帝國的長期掌控權。

川普表示，94歲的媒體大亨梅鐸（RupertMurdoch）也可能參與相關交易。

甲骨文（Oracle）共同創辦人艾里森（LarryEllison），同時也是主要共和黨金主，一向被視為與潛在的TikTok交易有關聯。戴爾（Michael Dell）則是戴爾科技（Dell Technologies）執行長。

川普接受福斯新聞（Fox News）節目「星期日簡報」（The Sunday Briefing）訪問時，讚揚這幾位業界領袖是「美國的愛國者」，同時也是一群傑出人士。

川普說：「我認為他們會做得非常好。」川普稱TikTok有助於提升他在2024年總統大選年輕選民中的支持度。

前總統拜登政府時期，美國會通過立法，要求中國的字節跳動出售TikTok在美業務，否則將面臨禁用命令。TikTok在美用戶高達1億7千萬人。

川普上任後多次延後實施禁令，並將TikTok相關協商，納入與中國展開廣泛經濟談判的一部分。

美國 川普 TikTok

相關新聞

白宮：TikTok在美演算法、用戶資料 將交美國董事會管理

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)20日表示她自己有100%信心，美、中可望就中方出售TikTok(...

美中TikTok交易分一杯羹？ 白宮擬抽成數十億美元

川普政府預計將向投資者收取一筆數十億元的費用，作為推動其接管TikTok美國業務的複雜協議的一環，這是政府與民營部門達成...

與國際版分家！消息人士曝：TikTok或將有「美國限定版」

新聞周刊(Newsweek)分析，中美若達成框架協議，勢必會為全美1億7000萬TikTok用戶繼續在美國使用該程式鋪路...

TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多...

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

美國總統川普與大陸國家主席習近平19日的通話後，北京的通稿沒有提及台灣，美方也沒有發布通話提及台灣的訊息，引起注意。對此...

【總編開箱】川習熱線通稿未提台灣 背後可能隱藏警訊

川習今年是第三度通話，不過，根據大陸官媒釋出的訊息，並沒有提到「台灣」。多數分析認為，大陸國家主席習近平和美國總統川普熱線時，不可能跳過「台灣問題」，背後應該另有其他考量因素。

