TikTok在美業務 美方掌控…字節跳動持股降至20%以下

彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中上周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權，董事會七席中六席為美國人，且應用程式的演算法將由美方掌控，最終協議將在數日內簽署通過。

針對TikTok問題，中共黨媒人民日報昨（21）日刊發「鐘聲」評論稱，中方尊重企業意願，樂見企業在符合的市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

美國總統川普與大陸國家主席習近平19日晚間通話後，川普宣布在TikTok上達成協議，習近平則呼籲美方避免採取單方面貿易限制措施。

針對TikTok美國業務，一名白宮資深官員透露，字節跳動持股將降至20%以下，新投資人包括甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）。

該官員表示，甲骨文將擔任TikTok的安全供應商，與美國政府合作監控應用程式安全，美國使用者的資料將儲存在美國，中國沒有存取權。美方董事會成員將具備國安與網路安全背景，剩餘一席字節跳動指派董事將被排除在安全委員會之外。

字節跳動20日凌晨發布公告稱，字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國使用者。

人民日報文章評論川習通話「務實、積極、具有建設性」，為下階段兩國關係的發展作出至關重要的戰略指引。

同時，細數雙方過去幾個月，先後在日內瓦、倫敦、斯德哥爾摩、馬德里舉行會談，達成「積極共識」，指馬德里會談表明，雙方可以在平等對話協商的基礎上，妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。

但文章也進一步喊話，美方應與中方相向而行，為大陸企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境，強調大陸的發展權利不容損害，維護自身正當權益的決心堅定不移，任何透過施壓迫使中國做出原則性讓步的想法，都是不切實際的。「美方應取消單方面貿易限制措施，以防止衝擊雙方得來不易的磋商成果」。