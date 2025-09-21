TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
白宮發言人李維特20日透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權。美聯社
白宮發言人李維特20日透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權。美聯社

彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動美國TikTok業務將由美國人持有多數股權，董事會7席中6席為美國人，且應用程式的演算法將由美方掌控，最終協議將在數日內簽署通過。

根據一名白宮資深官員，美方董事會成員將具備國安與網路安全背景，剩餘1席字節跳動指派董事將被排除在安全委員會之外。

這名白宮官員透露，字節跳動持股降至20%以下，新投資人包括甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）。

此外，該官員表示，甲骨文將擔任TikTok的安全供應商，與美國政府合作監控應用程式安全，美國使用者的資料將儲存在美國，中國沒有存取權。

