聽新聞
0:00 / 0:00
TikTok美國化！白宮：7席董事美方握6席 中方董事禁入安全委員會
彭博資訊報導，白宮發言人李維特20日受訪透露，根據美中本周達成協議，中企字節跳動在美國的TikTok業務將由美國人持有多數股權，董事會7席中6席為美國人，且應用程式的演算法將由美方掌控，最終協議將在數日內簽署通過。
根據一名白宮資深官員，美方董事會成員將具備國安與網路安全背景，剩餘1席字節跳動指派董事將被排除在安全委員會之外。
這名白宮官員透露，字節跳動持股降至20%以下，新投資人包括甲骨文、私募股權公司銀湖（Silver Lake）與創投公司安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）。
此外，該官員表示，甲骨文將擔任TikTok的安全供應商，與美國政府合作監控應用程式安全，美國使用者的資料將儲存在美國，中國沒有存取權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言