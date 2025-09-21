美智庫：華府渴求川習會 而非北京

快訊

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

美國智庫「保衛民主基金會」（ＦＤＤ）中國項目資深主任辛格頓說，川習通話以及對「川習會」的討論，實際上讓中國大陸國家主席習近平得以主張華府必須按北京開出的條件與中國接觸。

辛格頓還說，美中領袖都稱這次通話具建設性，但雙方背後的目的卻有所不同，北京指望發酵的政治效應，華府則在追逐TikTok的頭條新聞和川習會。

辛格頓認為，中方對目前的動態非常滿意，渴求舉行川習會的是華府，而非北京。他提到，美中峰會往往是北京減緩或遲滯華府在美中競爭時所採行動的方式之一，同時藉此悄悄從華府謀利，而北京押注的是能取得對國內外公關效果高、成本低的成果，如中國政府做出象徵性的打擊芬太尼行動，交換美國調降對中國輸美商品課徵的關稅並放寬對中國的科技設限，以及對台灣的控制。

美國智庫亞洲社會政策研究所（ＡＳＰＩ）高級副總裁柯特勒則指出，儘管美中領袖「顯然同意」TikTok交易，但誰將擁有和控制演算法等重要細節仍不清楚。

曾參與美國對外經貿談判的柯特勒說，習近平和美國總統川普對TikTok交易有共識雖讓人感到鼓舞，但美中仍存在諸多刺激此一雙邊關係的因素，它們使穩定的雙邊關係出現危險，像芬太尼、美國大豆、關鍵稀土礦物和磁鐵，以及中國製造業「產能過剩」的出口。

儘管美中都有讓雙邊關係穩定的強烈意願，但兩國在一連串問題上仍有分歧，包括美中關稅戰、TikTok、半導體、南海、台灣及俄烏戰爭。

