美中解決TikTok後 卜睿哲：經濟問題還有長路要走

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、美國智庫布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲以電郵回覆中央社詢問表示，這次川習通話主要在確保美中領袖都支持TikTok協議，他們也各自以自己的方式表達支持，但似乎距離解決所有經濟問題還有很長的路要走。

前美國國務院中國政策顧問、華府智庫美國企業研究所（ＡＥＩ）研究員費瑞安受訪時也提到，從美中雙方在通話後發布的聲明和TikTok中國大陸母公司字節跳動的聲明來看，似乎仍需更多工作才能敲定TikTok的最終協議。

華爾街日報十九日獨家報導，川普政府預計向投資人收取數十億美元的費用，作為推動其接管TikTok美國業務的複雜協議一環。這是川普政府與私部門達成的最新一例利潤豐厚交易。

知情人士說，參與TikTok交易的投資人將向川普政府支付這筆錢，作為川普政府與北京斡旋，並促成協議的回報。十九日川習通話批准交易的初步框架。

此外，費瑞安預料，美國總統川普和中國國家主席習近平在十月底南韓慶洲亞太經合會（ＡＰＥＣ）領袖會議時的「川習會」將短暫且大致平淡，但這將是個重要契機，讓美中領袖展現彼此都支持各自的團隊持續努力，為雙邊關係中的重大議題尋求解決方案，例如限制稀土磁鐵出口、關稅及貿易緊張情勢、俄烏戰爭及南海緊張升高。

費瑞安提到，前述種種議題都需相當長的時間化解，也許更適合在明年春季、為期更長一點的峰會中處理。