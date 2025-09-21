川普：期待完成TikTok協議

美國總統川普十九日下午在白宮答覆媒體提問時說，自當天上午八時起和中國大陸國家主席習近平通話近兩小時，是非常好的對話，談到貿易及俄烏戰爭等許多議題。川普還說，「我們批准TikTok協議；我們期待完成這項協議」。

川習通話後，川普宣布就TikTok交易與大陸達成協議，TikTok母公司字節跳動隨即於廿日凌晨公告，將按中國大陸法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務美國用戶。大陸商務部也發布新聞稿表示，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。

川普表示，雖然後續還需簽署該協議，但該協議「正順利推進；幾個投資人準備中」，中國也希望看到TikTok持續在美國營運。

美國總統川普十九日下午在白宮表示，「我們批准TikTok協議」。（歐新社）

川普認為，這協議很好，TikTok將由非常有實力的美國人士掌控，自己原不是TikTok的支持者，但一試就成為TikTok粉絲。

川普指出，TikTok的交易進展順利，還沒完全談妥，「但我們將有所收穫」，由於這筆交易的規模和美國政府投入的資金及精力，獲得報酬「很合理」。

美國財經媒體ＣＮＢＣ十九日引述一位白宮官員報導，川習通話未能對TikTok達成最終協議，但雙方在推進協議上取得重大進展。

川普不忘重申，自己與習近平關係非常好。對俄烏戰爭，川普提到，「我們正盡力推動俄羅斯與烏克蘭達成和解；我們將完成這件事」，他和習近平談過此事，相信習近平希望見到這場戰爭結束，美中會在這方面合作。