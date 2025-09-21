新聞眼／川息通話罕見訊號？政府應更妥為評估

川普與習近平此次通話，北京通稿未觸及台灣議題，被認為「罕見」，實際上在川習二○一六年底以來的歷次通話中，事後對外發布的訊息，觸及台灣的次數並不多。對於台灣議題在這次川習通話後消失或許不必大驚小怪，這甚至可能是兩岸關係的新窗口。

二○一六年台灣政黨輪替，民進黨上台執政，美國大選也確定由共和黨川普勝選，當年十一月十四日，川普就與習近平首次通話。根據大陸外交部官網資料，自那時起至今，兩人四年半（扣掉拜登四年任期）已有廿二次通話，遠較拜登為多。

兩人數十次通話在大陸官方的通稿中，其實僅五次涉台，連三成都不到。川習首次通話是「川蔡通話」不久的二○一七年春節後，當時習近平讚賞川普堅持一中政策，接著兩人二○一七年七月、二○一九年十二月，及今年的前兩次通話，北京都有在通稿中提及台灣議題。

但其餘多次通話，大陸的通稿都未涉台，而是觸及朝鮮半島或貿易、祝賀等議題，川普上一任期的最後兩次通話，則是聚焦新冠疫情。

川普回任後，未如拜登那樣多次表態願協防台灣。這次通話前的受訪，也聚焦在TikTok、俄烏戰爭、石油問題上，美國駐北京大使館特意在通話前刊出這段影片，等於替大家先畫重點。

至於習近平，不久前在九三閱兵上的談話篇幅相當精簡，除未抨擊「日本軍國主義」，也呼籲各民族「和睦相處、守望相助」，似有意降低周邊緊張，當時也未點名「台獨」。

雖然川習通話前，大陸外長、防長與美方對口通話都發出涉台警告，但在中美積極鋪陳川習在ＡＰＥＣ會晤、川普明年訪陸的議程下，北京未在兩國領導人通話通稿提台灣，台北決策者或許應妥為評估，這對兩岸關係是否透露出什麼正面訊號。