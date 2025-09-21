快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話未提台灣？學者：台灣議題雖屬關鍵 但不急迫

聯合報／ 記者廖士鋒／台北報導
美國總統川普在美東時間19日上午與中國國家主席習近平通話，雙方在貿易、俄烏戰爭及批准短影音應用程式TikTok協議等議題取得進展。圖為川習2019年在G20峰會上見面。(美聯社)
美國總統川普在美東時間19日上午與中國國家主席習近平通話，雙方在貿易、俄烏戰爭及批准短影音應用程式TikTok協議等議題取得進展。圖為川習2019年在G20峰會上見面。(美聯社)

美國總統川普與大陸國家主席習近平十九日通話，北京方面釋出的通稿以及美方目前釋出的消息，皆並未提及台灣議題，引發關注。對此，學者分析，雙方通話不會沒有提到台灣，但這次雙方沒有對外釋出觸及台灣的訊息，可能是對文字表述「仍在磋商中」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正向本報表示，中美任何磋商或談判，都不會不提及台灣，層級愈高就愈免不掉。他指出，此次通話，雙方對外透露的訊息，都沒有提及台灣，研判是關於各自立場將以何種雙方可接受的文字表述，仍在磋商中。

黃介正還提到，磋商是否代表「與過去一貫說法有所不同」，或者是「分歧很大」，仍需密切觀察，多方打聽。

至於雙方雖然不會沒有提及台灣，但是否可能現在雙方優先次序是TikTok交易（以及川普在乎的俄烏、習在乎的二戰），台灣議題的重要性在當下雙邊關係裡面有所下降？黃介正認為，台灣從來不是川普視野中的重大議題，攫取商貿利益才是。近來關於美國「國防戰略」優序調整的新聞報導，似乎也可以嗅出川普並不把「抗中」列為首要。

他坦言，「美中關係大方向定下來之前，川普的對台政策，就不容易定下來」。

台灣大學政治學系教授張登及也認為，川習通話一定有聊到台灣議題，他分析，通話時間比原先規畫的要長一些，說明雙方對若干議題有比較詳細商談的需要，但是台灣議題不可能省略的情況下，應該是各有主張，但也有某種程度的默契，不讓這個議題破壞了川普和習近平各自近期的戰略部署，所以並未占用這個重要會談太多時間。

張登及說，目前中美議題排序更關注關稅貿易談判、芬太尼與TikTok等，台灣議題屬於關鍵但不急迫。同時現階段中美談判正朝向和緩關係去走，不需要強調分歧。

張登及也提到，新華社通稿用字頗為值得玩味，一般慣例會說通話是「坦率、務實、建設性的」，這次卻使用「積極」一詞，用詞力道要再更強一些，凸顯不只是相互了解，且有可能還要往前走。這讓未來雙方「積極」在哪方面值得關注。

川習 兩岸關係

延伸閱讀

大陸打贏一場硬仗？川習通話敲定TikTok協議 美中姿態一軟一硬

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官不堪壓力請辭

相關新聞

重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

美國總統川普與大陸國家主席習近平十九日通話，北京方面釋出的通稿以及美方目前釋出的消息，皆並未提及台灣議題，引發關注。對此...

大陸打贏一場硬仗？川習通話敲定TikTok協議 美中姿態一軟一硬

美國總統川普周五（9月19日）表示，他與中國國家主席習近平通了電話，習近平批准了TikTok協議，並稱兩人將於六周後在南韓面晤，討論貿易、毒品和俄羅斯在烏克蘭進行的戰爭問題。而中方對會談的表態則更為謹慎。

川習通話未提台灣？學者：台灣議題雖屬關鍵 但不急迫

美國總統川普與大陸國家主席習近平十九日通話，北京方面釋出的通稿以及美方目前釋出的消息，皆並未提及台灣議題，引發關注。對此...

川普：期待完成TikTok協議

美國總統川普十九日下午在白宮答覆媒體提問時說，自當天上午八時起和中國大陸國家主席習近平通話近兩小時，是非常好的對話，談到...

新聞眼／川息通話罕見訊號？政府應更妥為評估

川普與習近平此次通話，北京通稿未觸及台灣議題，被認為「罕見」，實際上在川習二○一六年底以來的歷次通話中，事後對外發布的訊...

美中解決TikTok後 卜睿哲：經濟問題還有長路要走

美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席、美國智庫布魯金斯研究院資深研究員卜睿哲以電郵回覆中央社詢問表示，這次川習通話主要在確保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。