快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

川習會未提台灣？ 學者：對外表述磋商中 需觀察「與過去說法不同」或「分歧很大」

聽新聞
0:00 / 0:00

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
美國總統川普與大陸國家主席習近平的通話內容，受到很高的關注，學者解讀這次討論很具體的問題。圖為川普（右三）2017年訪問北京時，在人民大會堂與習近平（右二）共同出席國宴。（路透）
美國總統川普與大陸國家主席習近平的通話內容，受到很高的關注，學者解讀這次討論很具體的問題。圖為川普（右三）2017年訪問北京時，在人民大會堂與習近平（右二）共同出席國宴。（路透）

美國總統川普與大陸國家主席習近平19日的通話後，北京的通稿沒有提及台灣，美方也沒有發布通話提及台灣的訊息，引起注意。對此，學者劉復國解讀，這次通話雙方的討論可以看得出來是針對很具體的事情要去解決，最重要的是TikTok的買賣、芬太尼以及兩人在APEC的峰會。川普的對象則是國內選民，讓他們知道川普有辦法直接跟習近平對話，而且還安排了下次要面對面討論。

政治大學台灣安全研究中心主任劉復國20日晚間向本報分析這次川習通話。他認為，通話的內容，雙方政府都是選擇性釋出一些重點。但可以看出是川普急著要跟習近平通話，幾個重點議題，一是要解決TikTok轉移股權問題，應該是電話最主要想確定的。另一個是芬太尼，第三則是透過通話要跟習近平確認 APEC（南韓慶州）高峰會中美舉行雙邊峰會的意願，川普一直希望早一點到北京訪問，現在看起來是明年年初。

劉復國強調，這一次雙方發布的訊息都沒有提到台灣，可能有各自的理由，但是現在沒有辦法揣測，是不是雙方各抒己見之後有一個默契、不對這個部分發布具體內容；或者在有限的時間裡面，雙方外交單位事前溝通過，就事情的主體討論，其他複雜的問題就不在電話裡面溝通。

他指出，「重要的是這個電話雙方的討論，可以看得出來是針對很具體的事情要去解決」，而非就現有的棘手問題又來討論、重申。

整體而言，劉復國認為，電話討論沒有辦法預期是一個多麼具有戰略性的談判或磋商。因為電話溝通基本上是就一些已經慢慢形成，最後需要兩位領袖在電話上能夠達到共識的這幾個議題（進行討論），看起來川普提出來議程上的幾個重點，雙方基本都有共識，所以川普認為這次是非常成功的對話。

他並解讀，川普要面對的對象比較多的是國內選民，讓他們知道川普有辦法直接跟習近平對話，而且還安排了下次要面對面討論。

劉復國也預期，在未來面對面討論的時候，會牽涉到比較多比較複雜的問題，到時候相信雙方的領袖應該會就台灣問題各自的政策立場再強化或者再重申。

川普 溝通 習近平

延伸閱讀

金主也不挺？億萬富翁寄諷刺漫畫給員工 酸川普美中談判「自以為占上風」

大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

拒絕起訴川普政敵 美聯邦檢察官不堪壓力請辭

川習熱線相約 APEC 再相會 總統府：繼續與美方保持密切聯繫

相關新聞

川習通話未提台灣？學者：台灣議題雖屬關鍵 但不急迫

美國總統川普與大陸國家主席習近平十九日通話，北京方面釋出的通稿以及美方目前釋出的消息，皆並未提及台灣議題，引發關注。對此...

新聞眼／川息通話罕見訊號？ 政府應更妥為評估

川普與習近平此次通話，北京通稿未觸及台灣議題，被認為「罕見」，實際上在川習二○一六年底以來的歷次通話中，事後對外發布的訊...

川普：期待完成TikTok協議

美國總統川普十九日下午在白宮答覆媒體提問時說，自當天上午八時起和中國大陸國家主席習近平通話近兩小時，是非常好的對話，談到...

川習通話未提台灣？學者解讀：此次通話是要解決很具體的事

美國總統川普與大陸國家主席習近平19日的通話後，北京的通稿沒有提及台灣，美方也沒有發布通話提及台灣的訊息，引起注意。對此...

【總編開箱】川習熱線通稿未提台灣 背後可能隱藏警訊

川習今年是第三度通話，不過，根據大陸官媒釋出的訊息，並沒有提到「台灣」。多數分析認為，大陸國家主席習近平和美國總統川普熱線時，不可能跳過「台灣問題」，背後應該另有其他考量因素。

川習通話解讀 實質成果有限…川普聲稱習近平批准了TikTok交易

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日晚間通話，雖緩和兩大強國緊張氣氛，但專家認為，中方以拖待變，雙方幾乎沒有達成具...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。