川普政府斡旋TikTok案 白宮將入帳數十億美元

快訊

經濟日報／ 國際中心、記者林宸誼黃國樑／綜合報導
美媒引述知情人士報導，川普政府預計向投資人收取數十億美元費用，作為推動其接管TikTok美國業務的複雜協議一環。這是川普政府與私部門達成的最新一例利潤豐厚交易。

知情人士說，參與TikTok交易的投資人將向川普政府支付這筆錢，作為川普政府出面與北京斡旋並促成協議的回報。川習19日通話批准這項交易的初步框架。

知情人士還說，交易談判持續進行，這筆費用最終安排與確切金額尚未定案。川普此前表示，作為TikTok交易一環，美國政府可能進帳一筆費用，當時並未詳述這筆錢可能達數十億美元。

TikTok的母公司字節跳動昨（20）日凌晨在其微信公眾號發出簡短訊息回應表示，「感謝習近平主席和川普總統對TikTok的關心。字節跳動將按照中國法律要求推進相關工作，讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國用戶。」

大陸商務部昨天指出，中方在TikTok問題立場是清楚的，大陸政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合大陸法律法規、利益平衡的解決方案。

為一般交易提供諮詢的投資銀行家收取的費用，通常不到交易額的1%，且隨著交易規模增加，此一比率通常會降低。TikTok美國業務價值可能達數百億美元，具體金額端視該協議最終結果。儘管如此，數十億美元的費用仍將是前所未見。

TikTok交易中的地緣政治因素使其成為特例，川普也曾以此為由，替他自己分潤美國輝達賣給中國晶片的做法辯護。

