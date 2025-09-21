快訊

川習通話解讀 實質成果有限…川普聲稱習近平批准了TikTok交易

經濟日報／ 編譯張佑生／綜合外電
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日晚間通話。圖為川習2019年在G20峰會上見面。(美聯社)

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日晚間通話，雖緩和兩大強國緊張氣氛，但專家認為，中方以拖待變，雙方幾乎沒有達成具體協議，實質成果有限，反映美中競爭在經濟與科技領域的持續角力。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德說，雙方都沒提到任何達成協議的具體內容，可能是他們還需要相關企業同意，或談判尚未結束，抑或是他們不想在有更多進展前就公布細節。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」印太計畫主任葛來儀說，「川普談論內容聚焦TikTok交易，他認為習近平批准了。有趣的是，習近平未提及台灣，或許因為近期川普政府延後批准對台軍售案、拒絕（台灣總統賴清德）過境紐約，以及降低美台國防對話層級，讓中方對美國的台灣政策相對沒那麼擔心」。

國際危機組織美中關係資深研究顧問韋恩指出，這通電話為未來三場雙邊會晤鋪路：包括下月南韓APEC峰會期間、川普明年初訪中，以及習近平訪美的待定時間。

通話顯示雙方仍有意探討雙邊合作以促進全球穩定，但TikTok交易尚未落實，中方強調華府若不解除單邊貿易限制，可能危及此前四輪貿易談判進展。

防衛民主基金會資深研究員辛格頓認為，峰會討論更多是中方策略，用以延緩美方行動並謀取豁免。

國際危機組織東北亞資深分析師楊威廉說，中方希望美方先解除部分出口管制，特別是高階晶片，才能討論更多具體交付成果。關於TikTok，中方仍想掌控演算法，押注美方最終會因輿論壓力讓步。

