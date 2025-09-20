大陸打贏一場硬仗？川習通話敲定TikTok協議 美中姿態一軟一硬

（德國之聲中文網）美國總統川普周五（9月19日）表示，他與中國國家主席習近平通了電話，習近平批准了TikTok協議，並稱兩人將於六周後在南韓面晤，討論貿易、毒品和俄羅斯在烏克蘭進行的戰爭問題。而中方對會談的表態則更為謹慎。

雙方在通話中似乎緩和了兩國之間的緊張局勢。但目前還不清楚，這次通話是否達成了人們預期中的關於TikTok的明確協議。雙方在通話之後的聲明中表現出不一樣的姿態。

兩人同意在10月31日於南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）會議期間繼續會談。

川普還表示，他將在明年初訪問中國，而習近平將在稍後訪問美國。

川普與習近平的不同姿態

「他批准了TikTok協議。」川普在白宮橢圓形辦公室對記者說。但他隨後補充說：「我們還得簽署，我覺得這可能只是個形式。」中國方面並未確認任何相關協議。

川普強調：「我們會有非常嚴格的控制。TikTok的價值巨大，而我個人對它也有點偏愛，因為我在上面確實做得很成功。」

中方在通話後的聲明中態度更為強硬。中國央視新聞報道稱，習近平在通話中明確提到TikTok問題，並表示中方的立場是清楚的。中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。他希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

字節跳動周六（9月20日）凌晨在官方微信公眾號發布公告稱，「感謝習近平主席和川普總統對TikTok的關心」，稱「字節跳動將按照中國法律推進相關工作，確保TikTok美國業務繼續服務其龐大的用戶群」。

前美國貿易官員、現任亞洲協會政策研究院副院長溫迪．卡特勒（Wendy Cutler）指出，這項交易仍存在許多不確定性，包括誰將控制TikTok的算法，以及其他一系列分歧。

她說：「北京展現出願意打硬仗的姿態，並要求華盛頓為其作出的任何讓步付出代價。」

保衛民主基金會（FDD）高級研究員克雷格．辛格爾頓（Craig Singleton）表示：「北京把握的是時機，而華盛頓則追求TikTok協議達成的頭條新聞和一場峰會。我認為，中國方面對當前局面很滿意。」

據報道，接手TikTok的投資方可能包括科技公司甲骨文（Oracle）。該公司由全球富豪榜人物之一拉裡·埃裡森（Larry Ellison）控制。埃裡森是川普的支持者，這意味著TikTok可能會成為又一個受到川普影響的社交媒體平台。

在社交平台X上，右翼聲音在馬斯克（Elon Musk）接管後更為突出。而在擁有Facebook和Instagram的母公司Meta中，創始人扎克伯格（Mark Zuckerberg）則在政治立場上逐漸靠近共和黨。

TikTok安全疑慮仍在

去年，在拜登擔任總統期間，美國國會通過法律，要求TikTok母公司字節跳動出售其美國業務，否則將面臨禁令，理由是國家安全擔憂。

美國政策制定者，包括川普第一任期內的一些官員，都警告說，中國可能利用TikTok收集美國用戶數據，或操控社交媒體上的信息流。

然而，作為社交媒體的用戶，川普在周二再次推遲了對TikTok的禁令。

最新協議仍有許多關鍵問題尚不清楚，包括公司的具體股權結構，中國將保留多少控制權，川普會要求哪些讓步，以及國會是否批准。

當被問到美國還是中國將控制應用的算法時，川普回答說：「一切都在協商中。我們會有非常嚴格的控制。」

當被問及美國政府是否會獲得董事會席位時，川普回答說：「我們會公布的。」

他還提出，美國政府可能會因幫助斡旋而收取費用。但他補充，這方面「尚未完全談妥」。《華爾街日報》報道稱，這筆費用可能高達數十億美元。

根據路透社報道，該協議將把TikTok的美國資產從字節跳動轉交給美國投資人。但消息人士透露，美國TikTok仍會使用字節跳動的算法。

一些國會議員仍然擔心，北京可能借此平台監視美國公民，或通過該應用進行輿論操控。中方則強調，沒有證據表明TikTok構成威脅。

通話後的通報中未提及台灣

自1月重返白宮以來，川普大幅提高來自全球各國商品的關稅，針對中國出口商品也采取了懲罰性關稅。中國隨即以牙還牙。今年4月，雙方關稅水平一度飆升至三位數。

自5月以來，雙方通過一系列臨時協議，暫時緩和了關稅戰。關稅成為川普經濟政策的核心，他把關稅提高到近百年來的最高水平，同時強調自己追求和平與交易的外交姿態。

川普宣稱，關稅有助於美國重獲失去的制造業崗位，削減長期赤字，糾正貿易不平衡，並迫使外國向華盛頓讓步。但許多經濟學家認為，這種普遍加稅的做法效率低下，只會推高消費者價格，減少市場選擇。

盡管關稅高企，中國依然是美國的第三大貿易伙伴。最新數據顯示，中美兩國經濟均在放緩。

川普曾威脅要對與俄羅斯石油貿易相關的出口實施懲罰性關稅，但至今只對印度采取了相關行動，對中國不了了之。

與此同時，台海與南中國海局勢引發的地區擔憂在上升，但在華盛頓的關注度仍低於俄烏戰爭和加沙沖突。

雙方在通話後的通報中都沒有提及台灣。

另一個關鍵議題是美國要求中國打擊芬太尼相關化學品的出口，這被視為導致美國藥物過量死亡的原因之一。北京則指責華盛頓歪曲問題的根源。

在競選中，川普一再把中國當作敵人抨擊。但重返白宮後，他反復強調自己與習近平的良好個人關系。

（路透社、法新社、德新社）

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】