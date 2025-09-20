重要性下降？台灣問題在川習通話中消失 學者分析美中各懷鬼胎

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
習近平與川普19日通話，確定川普將於明年初訪問大陸。圖為2017年川普訪問北京，習近平和夫人彭麗媛（右二、右一）8日與川普夫婦（前排左二、左一）在北京故宮寶蘊樓茶敘。（新華社）
美國總統川普與大陸國家主席習近平十九日通話，北京方面釋出的通稿以及美方目前釋出的消息，皆並未提及台灣議題，引發關注。對此，學者分析，雙方不會沒有提到台灣，但這次雙方沒有對外釋出觸及台灣的訊息，可能是對文字表述「仍在磋商中」。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正向本報表示，中美的任何磋商或談判，都不會不提及台灣，層級越高就越免不掉。他指出，此次通話，雙方對外透露的訊息，都沒有提及台灣，研判是關於各自立場將以何種雙方可接受的文字表述，仍在磋商中。

黃介正還提到，磋商是否代表「與過去一貫說法有所不同」，或是「分歧很大」，仍需密切觀察，多方打聽。

至於雙方雖然不會沒提及台灣，但是否可能現在雙方優先次序是TikTok交易（以及川普在乎的俄烏、習在乎的二戰），台灣議題的重要性在當下雙邊關係裡面有所下降？黃介正認為，台灣從來不是川普視野中的重大議題，攫取商貿利益才是。近來相關美國「國防戰略」優序調整的新聞報導，似乎也可以嗅出川普並不把「抗中」列為首要。

他坦言，「美中關係大方向定下來之前，川普的對台政策，就不容易定下來」。

台灣大學政治學系教授張登及也認為川習通話一定有聊到台灣議題，他分析，通話時間比原先規劃的要長一些，說明雙方對若干議題有比較詳細商談的需要，但是台灣議題不可能省略的情況下，應該是各有主張，但也有某種程度的默契，不讓這個議題破壞了川普和習近平各自近期的戰略佈署。所以並未佔用這個重要會談太多時間。

張登及表示，目前中美議題上的排序更關注關稅貿易談判、芬太尼與TikTok等，台灣議題屬於關鍵但不急迫。同時現階段中美談判朝向和緩關係去走，不需要強調分歧。

他也提到，新華社通稿用字頗為值得玩味，一般慣例會說通話是「坦率、務實、建設性的」，這次卻使用「積極」一詞，用詞力道要再更強一些，突顯不只是相互了解，且有可能還要往前走。這讓未來雙方「積極」在哪方面值得關注。

