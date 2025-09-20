川習通話達成TikTok協議 大陸商務部發聲「尊重企業意願」

美國總統川普宣布與大陸達成TikTok協議。大陸商務部20日表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，大陸政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合大陸法律法規、利益平衡的解決方案。

大陸商務部在新聞稿中提到，希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為包括TikTok在內的大陸企業在美持續營運提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。

新聞稿稱，9月14日至15日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。9月19日晚，中美兩國元首舉行通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。