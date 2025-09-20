聽新聞
0:00 / 0:00
川習通話達成TikTok協議 大陸商務部發聲「尊重企業意願」
美國總統川普宣布與大陸達成TikTok協議。大陸商務部20日表示，中方在TikTok問題上的立場是清楚的，大陸政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合大陸法律法規、利益平衡的解決方案。
大陸商務部在新聞稿中提到，希望美方與中方相向而行，切實履行相應承諾，為包括TikTok在內的大陸企業在美持續營運提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境，推動中美經貿關係穩定、健康、可持續發展。
新聞稿稱，9月14日至15日，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。9月19日晚，中美兩國元首舉行通話，就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言