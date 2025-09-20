大陸為何讓步？CNN分析習近平用TikTok當籌碼「有更重要的事要做」

美國有線電視新聞網（CNN）20日分析，美國總統川普與中國大陸國家主席習近平19日通話雖未敲定短影音平台TikTok在美業務出售協議，但習近平確實暗示贊同該計畫，前提是這符合北京利益。

北京願意在TikTok問題合作，乍看是急遽翻轉多年來拒絕放棄TikTok控制權的態度，但幾位分析家說，中國領導高層不是屈服川普壓力，而是利用受到川普和眾多美國人珍愛的TikTok當籌碼，以獲得其他更重要讓步。

中國領導層深知川普希望TikTok繼續在美運作。川普在第一任期曾展開旨在關閉TikTok的作為，但自1月回任以來已4度延長TikTok「不賣就禁」寬限期，認為該APP幫助他在去年總統大選贏得年輕選民支持

香港大學助理教授Brian Wong說，鑒於川普態度180度轉彎，且現在取得TikTok所有權的興趣顯然受到政治私利驅使，該APP對中國政治建制派的重要性，遠不及對「讓美國再次偉大」（MAGA）運動核心人士，北京很可能巧妙利用該APP獲得讓步。

他說，這些讓步可能包括美國放寬半導體出口管制、中國資本進入美國等方面的投資限制，以及美國對中潛在關稅，「簡單說，中國政府已將TikTok問題當籌碼，確保在其他政策領域獲得更有利讓步」。

專家也說，北京願就TikTok合作，展現其在應對川普善變和美中關係波動的彈性。華府智庫史汀生中心中國項目主任孫韻說，以往北京對TikTok「強迫出售」置評時，外界對川普2.0的美中關係觀感負面，但此背景已有顯著變化，現在北京看到改善與美關係的機會，TikTok突然從「原則問題」變成可談判，「還有更重要的事要做」。

另外，TikTok交易一個關鍵癥結在於該APP人工智慧（AI）推薦演算法的命運。根據中國官員、官媒對本周中美在馬德里達成框架協議的評論，北京似乎有意保留作為TikTok寶貴資產的演算法所有權，但這也令人疑問，此安排如何符合美國對TikTok所訂法律；該法明確排除任何「內容推薦演算法運作」相關合作。

總部在北京的策緯諮詢公司（Trivium）聯合創辦人羅傑說，據他從北京方面了解，關鍵問題一直是關乎演算法和TikTok母公司「字節跳動」的智慧財產；演算法向來是中方紅線，出售該技術被北京視為不可接受。

在北京的經濟學教授、中國商務部顧問崔凡（Cui Fan）說，TikTok的技術出口是受限而非遭禁。崔凡在川習通話前的社群媒體貼文說，中國政府可能審查並發放技術出口許可證，以允許字節跳動授權TikTok使用這些技術。