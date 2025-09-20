快訊

美中關係安穩了？川習通話後有望APEC會面 陸學者：進入打打談談階段

中央社／ 台北20日電
美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚再次通話，川普稱將與習近平在APEC峰會會面。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚再次通話，川普稱將與習近平在APEC峰會會面。中國學者吳心伯分析，美中「可能要進入元首會晤階段」，並從之前非常劇烈波動的關係慢慢穩下來。

川習19日晚間通話，這是川普再度當選美國總統以來，與習近平進行的第3次通話。川普稱，他與習近平將於下月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）慶州峰會期間會面，還將在明年初訪問中國，習近平也會於適當時機訪問美國。

澎湃新聞今天報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪時表示，此次川習通話釋放了積極和建設性的訊號，兩國領導人肯定了最新一輪中美經貿談判取得的成果，並表達了雙方希望繼續努力在其他領域取得更多成果。

他表示，今年以來，中美關係已經經過了3個階段，第1個階段是1月到5月初，主要涉及關稅戰，是「以打為主」的階段；第2個階段是6月5日美中元首通話後，美中進入了「打打談談」的階段。

吳心伯表示，中共「九三閱兵」後，中美關係切換了模式，開始為可能的領導人會晤做準備，雙方的經貿、國防、外交領域都動起來。昨天川習通話意味著中美關係進入下一個階段，即「可能要進入元首會晤階段」。

他說，今年以來川普政府已經多次延長TikTok「不賣就禁」限期，事件總要畫上句號。TikTok不只是一個技術問題，而且涉及中國在美投資的權益、美方要改善中國在美投資環境等問題，還有美國對中技術打壓的問題，這些都是中方希望美方解決的。

吳心伯表示，兩國元首通話為中美關係下一步走向定調，包括在經貿和其他領域不斷推進談判，爭取更多成果；及雙方相向而行，維護中美關係的穩定。

吳心伯稱，「總體上來說，會讓前一段時間非常劇烈波動的中美關係能夠慢慢穩下來，能夠往前發展，而不是倒退，這是一個比較合理的預期」。

中國人民大學國際關系學院教授、美國研究中心副主任刁大明受訪時表示，此次川習通話確認了過去一段時間，中美透過溝通保持兩國關係總體穩定做法的有效性，也回應了過去一段時間一些可能影響中美關係穩定的因素。

刁大明表示，如果接下來一段時間，有足夠的氣氛和氛圍實現元首會晤，就意味著能夠確保未來一段時間中美關係的總體穩定。

APEC 美國 川普 關稅 川習 美中 TikTok 習近平 中美關係

