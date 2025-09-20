川習通話 美學者：解決美中經濟問題仍是漫漫長路

快訊

中央社／ 華盛頓20日專電
美國總統川普與中國國家主席習近平通話後，美學者分析，通話主要目的是確保兩人都支持短影音平台TikTok協議，但距離解決雙方所有經濟問題仍有很長一段路要走。（美聯社）
美國總統川普與中國國家主席習近平通話後，美學者分析，通話主要目的是確保兩人都支持短影音平台TikTok協議，但距離解決雙方所有經濟問題仍有很長一段路要走；預期川習接下來在APEC峰會期間的會面將是短暫且大致平淡。

川普（Donald Trump）昨天與習近平通話，這是他重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話。兩人上次通話是在今年6月。

川普表示，他和習近平這次通話近2小時，在許多非常重要的議題上取得進展，包括貿易及TikTok協議的批准。據新華社報導，習近平說，中方在TikTok問題上樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法規、利益平衡的解決方案。

美國在台協會（American Institute in Taiwan）前理事主席、現為華府智庫「布魯金斯研究所」（BrookingsInstitution）非常駐資深研究員的卜睿哲（RichardBush）以電子郵件回覆中央社記者詢問表示，這通電話主要目的是確保美中領導人都支持TikTok協議，他們也各自以自己的方式表達了支持，但「似乎距離解決所有經濟問題還有很長的路要走」。

前美國國務院中國政策顧問、現為華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安（Ryan Fedasiuk）受訪指出，從美中雙方的會後聲明及TikTok母公司字節跳動的聲明來看，「似乎仍需要更多工作才能敲定最終協議」。

字節跳動發布公告表示，將按照中國法律要求推進相關工作，「讓TikTok美國公司繼續服務好廣大美國使用者」。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，川普上任以來已4度延長TikTok寬限期。美中日前在西班牙進行關稅和經濟政策談判後，美方表示雙方已針對TikTok達成架構協議。

另一方面，川普表示，他將與習近平在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會上會面。他還將在明年初出訪中國，習近平也會於適當時機訪問美國。

費瑞安預期，川、習在APEC的會面將是短暫且大致平淡的，不過這將會是一個重要契機，讓兩位領導人展現支持各自團隊持續努力，為雙邊關係中的重大問題尋求解方，例如稀土磁鐵、貿易緊張局勢、俄烏戰爭及南海局勢升溫等。

他說：「這些議題需要相當長的時間來解決，也許更適合在明年春季、時間更長的峰會中加以處理。」

