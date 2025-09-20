川習通話解讀：象徵性多於實質 TikTok與出口管制仍懸而未決

快訊

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
美國總統川普與中國國家主席習近平19日晚間完成通話後，字節跳動20日凌晨就 TikTok 問題發布一則公告，稱「將按照中國法律要求推進相關工作，讓 TikTok 美國公司繼續服務好廣大美國用戶」。路透
美國總統川普與中國國家主席習近平19日晚間通話，引發各方解讀。專家指出，雙方仍未敲定TikTok交易與出口管制等核心議題，中方以拖待變、掌控談判節奏，美方尋求峰會進展。分析認為，此通話更多象徵性意義，為APEC峰會場邊會晤與明年川普訪華鋪路，但實質成果有限，反映美中競爭在經濟與科技領域的持續角力。

國際危機組織美中關係高級研究顧問韋恩（Ali Wyne）指出，這通電話為未來三場雙邊會晤鋪路：包括下月南韓APEC峰會期間、川普明年初訪中，以及習近平訪美的待定時間。通話顯示雙方仍有意探討雙邊合作以促進全球穩定，但TikTok交易尚未落實，中方強調華府若不解除單邊貿易限制，可能危及此前四輪貿易談判的進展。

防衛民主基金會高級研究員辛格頓（Craig Singleton）認為，峰會討論更多是中方策略，用以延緩美方行動並謀取豁免。中方在象徵性行動（如控制芬太尼流通）換取關稅、科技管制和台灣議題讓步的策略上頗為滿意。他指出，實際上是美方希望辦峰會，而中方可透過延長談判換取時間，測試美方軟肋。

國際危機組織東北亞高級分析師楊威廉（William Yang）補充，中方希望美方先解除部分出口管制，特別是高階晶片領域，才能討論更多具體交付成果。關於TikTok，中方仍想掌控算法，押注美方最終會因輿論壓力讓步。APEC峰會場邊舉行雙邊會晤，顯示美方認為目前談判尚未成熟，川普也需要更多時間考慮潛在貿易協議。

亞洲協會政策研究院副總裁羅素（Danny Russel）指出，美方認為TikTok交易是通話中最接近實質的成果，但敏感的演算法控制問題未提及。下月APEC邊緣會晤及川普訪中延至明年，均未出現在中方新聞稿中，凸顯中方刻意低調，延緩承諾。

哈德遜研究所亞太安全主席克羅寧（Patrick Cronin）則認為，儘管領導人互動讓美中競爭趨於穩定，雙方暫時取得經濟緩衝與外交時間，但潛在大國競爭仍在暗潮洶湧中。

美方 川普 TikTok 習近平 美中關係

