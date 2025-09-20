川普：與習近平通話近2小時 TikTok協議進展順利

快訊

中央社／ 華盛頓19日專電

美國總統川普今天表示，他稍早與中國國家主席習近平通話近2小時，雙方同意TikTok協議，相關進展順利。川普相信習近平也希望看到俄烏戰爭結束，並將和美國在此事上合作。

這是川普（Donald Trump）重返白宮、對中國加徵巨額關稅以來，第2次與習近平通話，希望敲定讓熱門短影音應用程式TikTok繼續在美國營運的協議，並針對貿易進行商討。兩人上次通話是在今年6月。

川普今天下午在白宮橢圓形辦公室接受媒體提問時表示，他今早8時開始和習近平通話，兩人談近2小時，是一場「非常好的對話」，談及貿易、俄烏戰爭等許多議題。

他說「我們批准了TikTok協議…我們期待完成這項協議」儘管後續還需要簽署，但他強調「TikTok協議正順利推進…投資者們正在準備中」，中國也希望看到TikTok繼續在美營運。

川普不忘重申，自己跟習近平關係非常好。

在俄烏議題上，川普說：「我們正盡力推動俄羅斯與烏克蘭達成和解…我們將會完成這件事」並說他和習近平談過此事，相信習近平希望看到這場戰爭結束，並會和美國合作。

美國一項聯邦法律以國家安全為由要求TikTok出售給非中國公司，否則就會被禁，川普上任以來已4度延長TikTok寬限期。美中日前在西班牙結束關稅和經濟政策談判時，美方表示雙方已針對TikTok達成架構協議。

川普認為，這是一項很好的協議，TikTok將由非常有實力、非常重要的美國人掌控。他還說，自己原本不是TikTok的支持者，但開始使用後，就成了它的粉絲。

川普原本長期以來支持禁用TikTok或要求TikTok的中國母公司字節跳動從TikTok撤資，但後來改變立場，矢言捍衛TikTok。他相信TikTok幫助自己在去年11月美國大選中獲得年輕選民支持。

TikTok是目前美國民眾最常使用的社群媒體之一，擁有約1億7000萬美國用戶。

