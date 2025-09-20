聽新聞
0:00 / 0:00
川習通話前 路透：俞大㵢低調晤川普情報顧問
美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通話，我國安人士表示，關於川習通話可能的議題、ＡＰＥＣ前中後可能的會面，我方都有掌握，並與美方保持聯繫；各國領袖在規畫或討論下一階段彼此的往來，對整體國際格局、戰略上的穩定，都必須有更通盤的考慮，不只是美國。
華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過四億美元（約新台幣一百廿億元）的對台軍援。總統府發言人郭雅慧昨表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。
國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（援）台規畫，援例不予評論。台美雙方維持緊密之安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。
此外，路透十九日獨家報導，我駐美代表俞大㵢九月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」（ＰＩＡＢ）成員。相關官員表示，該委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。
兩位知情人士表示，俞大㵢與該委員會成員的會面，是川普自一月廿日回任以來，美台高層接觸的一環。
不過，路透無法確定這場會面的具體內容，也不清楚與會的ＰＩＡＢ成員。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言