川習通話前 路透：俞大㵢低調晤川普情報顧問

美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通話，我國安人士表示，關於川習通話可能的議題、ＡＰＥＣ前中後可能的會面，我方都有掌握，並與美方保持聯繫；各國領袖在規畫或討論下一階段彼此的往來，對整體國際格局、戰略上的穩定，都必須有更通盤的考慮，不只是美國。

華盛頓郵報報導，美國總統川普為促成「川習會」，暫停一項超過四億美元（約新台幣一百廿億元）的對台軍援。總統府發言人郭雅慧昨表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。

國防部表示，對於未經雙方政府正式公告之售（援）台規畫，援例不予評論。台美雙方維持緊密之安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。

此外，路透十九日獨家報導，我駐美代表俞大㵢九月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」（ＰＩＡＢ）成員。相關官員表示，該委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。

兩位知情人士表示，俞大㵢與該委員會成員的會面，是川普自一月廿日回任以來，美台高層接觸的一環。

不過，路透無法確定這場會面的具體內容，也不清楚與會的ＰＩＡＢ成員。