川習通話聚焦TikTok問題 習近平籲美方避免採單方面貿易限制

大陸國家主席習近平台北時間19日20時與美國總統川普通電話時強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得成果。

川普在通話後於自創社群媒體真實社群寫道，剛與習主席進行卓有成效的通話。我們在許多非常重要的議題上取得進展，包括貿易、芬太尼、結束俄烏戰爭的必要性和TikTok協議的批准。

川普寫道，兩人還商定將在南韓慶州亞太經合會（APEC）領袖會議會面，「我將在明年初訪中，習主席也將在適當時機訪美。這通電話非常愉快，我們將再次通話，感謝（中方對）TikTok協議的批准，雙方都期待在APEC領袖會議再次會面。」

習近平周五晚間與川普通話，這是兩人今年第三度通話，但比外界早前預期提前一個小時。在央視周五晚間11時發出的報導中，尚無兩人在通話中關於台灣議題的表述。

據央視新聞報導，川習兩人就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。報導稱，通話是務實、積極、建設性的。

習近平指出，中美兩國在二戰中是並肩戰鬥的盟友。前不久中方隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，邀請了當年美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀看閱兵儀式。中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持。

習近平強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。雙方團隊最近的磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。

習近平表示，美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國尊重企業意願。