川習通話 兩人約定亞太經合會上會面

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
川普與習近平約定今年在南韓舉行的亞太經合會上會面。法新社
川普與習近平約定今年在南韓舉行的亞太經合會上會面。法新社

美國總統川普19日與中國大陸領導人習近平通話。川普說，兩人進行一次非常有效的通話，還說已和習近平約定於今年在南韓舉行的亞太經濟合作會議上會面。

川普在社群媒體「真實社群」上寫，其與習近平在許多重要議題上取得進展，包括美中貿易、芬太尼、俄烏戰爭的結束及TikTok協議的批准。

他還說，已和習近平約定將於今年在南韓登場的亞太經合會峰會舉行會面，並於明年初訪問中國大陸，習近平也會選在適當時機訪問美國。

川普於文末強調，這次通話非常愉快，未來也會再次通話，期待在亞太經合會峰會上會面。

川普 習近平 俄烏戰爭

延伸閱讀

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

與川普通話 習近平：美方應避免單方面課徵關稅

川習通話 習近平：美方應避免採取單方面貿易限制措施

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

相關新聞

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

根據白宮聲明及中國大陸官媒報導，美國總統川普和大陸國家主席習近平於美東時間十九日上午八時（台灣時間當晚八時）開始通話。新...

川習通話前 路透：俞大㵢低調晤川普情報顧問

美國總統川普與中國國家主席習近平昨晚通話，我國安人士表示，關於川習通話可能的議題、ＡＰＥＣ前中後可能的會面，我方都有掌握...

TikTok犧牲打 北京盤算什麼

紐約時報十九日報導，中國大陸官員多年來譴責美國要求TikTok中國母公司字節跳動出售美國業務是「明目張膽的搶劫」，如今中...

川習通話 兩人約定亞太經合會上會面

美國總統川普19日與中國大陸領導人習近平通話。川普說，兩人進行一次非常有效的通話，還說已和習近平約定於今年在南韓舉行的亞...

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

美國總統川普19日與中國國家主席習近平通話，川普表示，

與川普通話 習近平：美方應避免單方面課徵關稅

美國總統川普19日與中國大陸領導人習近平舉行通話，半島電視台引述新華社報導，習近平表示和川普的通話積極且具建設性。他還補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。