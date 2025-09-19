聽新聞
川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中
美國總統川普19日與中國國家主席習近平通話，川普表示，將與習近平在APEC高峰會見面，並在明年初訪問中國。
川普日前預告周五將與習近平通話，雙方預計敲定海外版抖音TikTok出售的協議內容，讓TikTok得以在美國繼續營運；川普日前也簽署行政命令，再度延後TikTok的禁令至12月16日。
川普19日於美東時間上午在社群網路上表示，他與習近平有非常有建設性的對話，針對很多議題都取得進度，包括貿易，芬太尼，俄烏戰爭，以及確認TikTok協議。
川普並表示，他同意與習近平在APEC高峰會見面，並在明年初訪問中國，習近平也將在適當的時機訪問美國。
