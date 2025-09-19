川習通話 習近平：美方應避免採取單方面貿易限制措施

大陸國家主席習近平台北時間19日20時與美國總統川普通電話時強調，美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。習近平表示，美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。

習近平周五晚間與川普通話，這是兩人今年第三度通話，但比外界早前預期提前一個小時。在新華社周五晚間11時發出的報導中，尚無兩人在通話中關於台灣議題的表述。

據新華社新聞報導，川習兩人就當前中美關係和共同關心的問題坦誠深入交換意見，就下階段中美關係穩定發展作出戰略指引。報導稱，通話是務實、積極、建設性的。

習近平指出，中美兩國在二戰中是並肩戰鬥的盟友。前不久中方隆重舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年活動，邀請了當年美國飛虎隊成員遺屬登上天安門城樓觀看閱兵儀式。中國人民不會忘記美國等反法西斯同盟國向中國抗戰提供的寶貴支持。習近平說，「我們應在緬懷先烈、銘記歷史基礎上，珍愛和平，開創未來。」

習近平強調，中美關係十分重要。中美完全可以相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。要實現這個願景，雙方都要相向而行、付出努力，實現相互尊重、和平共處、合作共贏。雙方團隊最近的磋商體現了平等、尊重和互惠的精神，可繼續妥善處理兩國關係中的突出問題，爭取實現雙贏的結果。

習近平表示，美方應避免採取單方面貿易限制措施，防止衝擊雙方通過多輪磋商取得的成果。中方在TikTok問題上的立場是清楚的，中國政府尊重企業意願，樂見企業在符合市場規則基礎上做好商業談判，達成符合中國法律法規、利益平衡的解決方案。希望美方為中國企業到美國投資提供開放、公平、非歧視的營商環境。

據新華社新聞報導，川普表示，中國紀念抗戰勝利80周年閱兵儀式非常精彩。美中關係是世界上最重要的雙邊關係，兩國合作可以做成很多有利於世界和平穩定的大事，美方希望同中方保持長期、良好的偉大關係。美方希望促進兩國經貿合作，將支持雙方團隊磋商，妥善解決TikTok問題。美方願同中方一道努力維護世界和平。