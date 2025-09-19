美中熱線！川習通話提前1小時開始 台灣議題預期仍將是重點

據央視8點04分快訊，大陸國家主席習近平已與美國總統川普通話，這是兩人今年第三度通話，比外界早前預期提前一個小時。預期台灣議題仍會是兩人通話的重點。此次通話後，中美貿易協定內容及「川習會」何時登場，預計也會更趨明朗。

在川普今年1月20日正式就職前，習近平與川普曾於台北時間1月17日晚間通電話。根據新華社當時報導，習近平首先祝賀川普再次當選美國總統，並稱兩人都高度重視彼此互動，都希望中美關係在川普新任期有一個好的開始，北京願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。

習近平當時告訴川普，中美兩個偉大的國家都在追逐各自的夢想，都致力於讓人民過上更美好的生活。中美兩國間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為伙伴和朋友，相互成就，共同繁榮，造福兩國，惠及世界。

習近平表示，作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。他強調台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理。

不料，川普上任後不久即於4月2日祭出「對等關稅」，美國對中國進口商品課徵的總稅率一度高達245%。作為反制，中國大陸對美國進口商品加徵的關稅稅率最高也曾達到125%。

隨後，中美於5月10日至11日在瑞士日內瓦舉行經貿高層會談，達成一系列重要共識，並取得實質進展。台北時間6月5日晚間，習近平與川普再次通電話。

根據新華社報導，習近平指出，兩國日內瓦會談邁出了通過對話協商解決經貿問題的重要一步，證明對話和合作是唯一正確的選擇。雙方要用好已經建立的經貿磋商機制，秉持平等態度，尊重各自關切，爭取雙贏結果。

習近平告訴川普，日內瓦會談後，中方嚴肅認真執行了協議。美方應實事求是看待取得的進展，撤銷對中國實施的消極舉措。他並呼籲雙方應增進外交、經貿、軍隊、執法等各領域交流，增進共識、減少誤解、加強合作。

在6月5日通話中，習近平也再次強調，美國應當慎重處理台灣問題，避免極少數「台獨」分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地。

在川習此次通話前，美國在台協會（AIT）突然拋出台灣地位未定論，大陸國台辦發言人陳斌華18日透過新聞稿表達強烈不滿、堅決反對。陳斌華批評美國公然翻炒「台灣地位未定」謬論，惡意誤導國際輿論，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

陳斌華並敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止操弄涉台問題，停止縱容支持台獨分裂，停止幹涉中國內政。

預期在今晚川習通話中，習近平將會就兩岸關係再度做出北京最新表態。