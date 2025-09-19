生一胎補助10萬…勞保薪資最高級距 生育補助僅領8400元

行政院昨宣布，自明年起，女性國人生育可請領生育給付，再加生育補助，每胎均達十萬元。但勞保生育給付是根據投保薪資級距計算，不同投保級距，實際多領的生育補助不同。勞動部預估，每年將有九點九萬名投保勞保的勞工受惠，平均多領二點九萬元的生育補助。

勞保生育給付是勞工保險為女性被保險人提供的生育補助，屬於社會保險的一種，現行規定是可以領二個月薪資。

根據勞動部試算，假設一名女性全時勞工的月投保薪資級距為最高級距四萬五八○○元，原本就可領到九萬一六○○元的生育給付，換算下來最多只能再多領八千四百元的生育補助；若投保最低級距二萬八五九○元者，則可領到四萬二八二○元補助。部分工時勞工、未達最低工資者，最低投保級距一萬一一○○元，可領到七萬七八○○元的生育補助。

據勞保局資料，截至今年七月，女性勞保投保人投保薪資級距四萬五八○○者，總計約一四六點八萬人，若設定生育年齡廿歲至四十四歲，則有七十五點六萬人。

據勞動部統計，去年領生育給付者，平均月投保薪資四萬元以上者，有三萬六○○九人，占比百分之卅三點九九；平均投保三萬至三萬九九九九元，則有二萬七九六八人，占比百分之廿六點四；平均投保二萬至二萬九九九九元者，則有四萬七十一人，占比百分之卅七點八二，平均投保一萬九九九九元以下者，占比百分之一點七九。

外界擔憂，勞保生育給付屬於社會保險制度，在此之上加發補助，形同投保級距高、保費繳多的人，卻拿到較少的補助金額，會不會變相鼓勵高薪低報？勞動部勞動保險司長陳美女表示，若未核實投保，將處罰四倍罰緩，且只是為了領生育補助而低報，也會影響到其他給付權益，實質上對自己也不利。

陳美女強調，生育補助是基於福利公平原則，對於領取較低給付的族群，給予比較多補助，也是給低薪族更多的育兒支持。