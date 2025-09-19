聽新聞
政院生育補助 挨批難解燃眉之急！在野憂政策不完整

聯合報／ 記者黃婉婷林銘翰李成蔭／台北報導
行政院規畫生育補助每胎十萬元，原本女性勞工最多可領逾九萬元生育給付，若在此之上加發補助，僅增加不到萬元，外界憂該政策恐造成勞工高薪低報來增加補助金額。示意圖。記者杜建重／攝影
行政院規畫生育補助每胎十萬元，原本女性勞工最多可領逾九萬元生育給付，若在此之上加發補助，僅增加不到萬元，外界憂該政策恐造成勞工高薪低報來增加補助金額。示意圖。記者杜建重／攝影

因應少子女化危機，行政院會昨通過「好孕三方案」，包括每名新生兒的整體生育給付再加生育補助，將一律拉齊到十萬元，而不孕症試管嬰兒補助三點○，未滿卅九歲夫妻每次最高可獲十五萬元，同時新增醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助七萬元，取精最高八千元，協助癌友求子。

國民黨立委陳菁徽認為，少子女化問題絕非單一次生育補助就能扭轉，如此點燃火苗無法解決燃眉之急，育兒津貼、育嬰留停制度、社宅數量及品質等環節仍須補上，端出完整牛肉，才能真正不讓青年恐懼育兒壓力。

行政院政務委員陳時中指出，盼透過適當刺激，讓新生兒數先「止跌回升」，不孕症補助十一月先啟動，生育補助方案明年元旦上路，醫療性生育保存補助已開始試辦。

針對擴大生育補助方案，過去勞保、公保、農保、軍保、國保等社會保險給付，金額約三點九萬至七萬元不等。行政院長卓榮泰說，政府在既有社會保險給付外，再以公務預算「補差額」，讓每胎補助均達十萬元，雙胞胎依比例計算，未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶所生育的本國籍新生兒，也將補助十萬元。

勞動部長洪申翰說，若以二○二四年生育率推算，年受惠人次十二點七萬餘人，經費預估四七點二億元。

不孕症試管嬰兒補助三點零加碼重點。卅九歲以下夫妻，各胎首次申請的補助金額，由現行的十萬元增加至最高十五萬元；卅九歲至未滿四十五歲，各胎首次申請的補助金額，由現行的十萬元增加至最高十三萬元。

衛福部九月推出醫療性生育保存補助試辦方案，協助罹患乳癌或血液癌患者，女性取卵每次最高補助七萬，男性取精最高八千，每人最多二次，預估首年約六百癌友受惠，目前已有九人申請。

國民黨立委王育敏說，各項少子女化因應措施並無專責單位管理統籌，最重要的是盡快成立「專責少子化辦公室」，橫向考核補助成效，謹慎運用公帑，「生、養、教」都是家長壓力來源，應該通盤整合並盡速落實。

民眾黨立委陳昭姿認為，好孕三方案的對象不夠方法也不對，希望政府不要再迴避人工生殖法，沒有人力，國家都要滅種，基於人權跟國安等因素，不該再擱置代理孕母議題。

