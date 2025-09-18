聽新聞
10萬元生育補助只給「差額」 專家：誠意不足、吃社會保險豆腐

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。示意圖。聯合報系資料照
行政院今宣布明年起，女性國人生育可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將有9.9萬名投保勞保的勞工受惠，平均領取2.9萬元的生育補助。對此，學者專家批評，10萬元看似聳動，實際只是補差額，且高薪族保費繳得多，補助反而領得少，也不盡公平，政府吃社會保險豆腐，補助誠意也不足。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，各類社會保險女性被保險人生育，除可請領原有的勞保生育給付，將由政府另外編列公務預算，加給生育補助，合計每胎10萬元。以113年勞保數據推估，勞工生育補助方案年受惠人次9.9萬人，每年平均領取2.9萬元的生育補助。

中華民國勞務士協會理事長張凱翔批評，擴大生育補助10萬元，數字看起來很聳動，實際也就是補差額而已，勞保平均月投保薪資是3萬5千多元，生育給付可領約7萬元，這樣算下來，多領的補助也才2、3萬。

張凱翔進一步說，對投保薪資高的勞工而言，保費繳得比較多，生育補助反而拿得少，高薪族生一個小孩領不到1萬元補助，低薪勞工反而拿4萬多元，不盡公平。要擴大生育補助，政府何不直接定額補助？而不是吃社會保險的豆腐，要給錢，還不乾不脆。

而他認為，這幾年高薪低報的狀況減少，因不只行政違規，也恐怕涉及刑事詐欺，應該很少人會為了領多一點生育補助，冒違法風險，且低報也會影響到傷病等其他給付，投保單位也不太可能讓勞工投保級距高低變來變去。

社會學者、台大退休教授薛承泰說，行政院這次透過社會保險加發生育補助，只能算是填補式的補貼，以勞保為例，平均補助不到3萬元，真正花的預算不多，比地方政府10萬元獎勵金還不如，「誠意不夠」，催生效果恐怕也很有限。

薛承泰建議，應將結婚與生育綁在一起，提供結婚補助，若在婚後兩年內生小孩，生育獎勵可加碼提高，婚後兩年後生小孩，則回歸一般獎勵金額。

對於以社會保險為基礎，加發社福補助，薛承泰認為若正面看待，這是平衡機制，讓經濟弱勢多拿一點，社會保險本來就可以此機制，但若從反面來看，勞保投保能鑽漏洞，加發應謹慎為之。

保險 生育補助

