總統力挺好孕3方案 生育補助每胎最高領10萬元

中央社／ 台北18日電
總統賴清德。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
總統賴清德。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

總統賴清德今天表示，行政院正式通過「好孕3方案」，生育補助，每胎補足到新台幣10萬元，雙胞胎領雙倍。另外，人工生殖補助進入3.0，政府將負擔更多，讓民眾「想生」的壓力更小。全新的「生育與生殖補助方案」，讓想生的家庭更有保障。

總統下午在臉書以「政府挺你，添好孕！」為題發文表示，今天行政院正式通過「好孕3方案」，全新的「生育與生殖補助方案」，讓想生的家庭更有保障。

總統說，少子女化是國家發展的挑戰，也是政府的責任。我們落實「民生優先、弱勢優先、青年優先」，以實際行動支持年輕世代，讓育兒不再是孤單的負擔。

總統表示，生育補助，每胎補足到10萬元，雙胞胎領雙倍。人工生殖補助，試管嬰兒補助方案進入3.0，未滿39歲首次申請，不管是第幾胎，從10萬元提高至15萬元。醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助7萬元，支持癌友保存未來生育希望。

總統指出，這些政策，政府一直持續努力推動。像是自2021年起推動人工生殖補助2.0，已迎來超過3萬名新生兒，效果顯著。進入3.0，政府將負擔更多，讓民眾「想生」的壓力更小。

總統表示，從經濟到民生，從青年到弱勢，政府會持續守護民眾「想生、能生」的希望，在每個重要時刻給予支持，讓國家持續壯大、永續發展。

壓力 行政院 賴清德 生育補助

延伸閱讀

震傳媒民調／賴總統滿意度信任度拉警報 民眾黨不滿比例皆高於國民黨

綠黨內初選禁掛大咖同框照 高雄最大贏家是她

歐巴馬稱美國已出現政治危機 暗批川普限制政敵言論

賴總統談教育：未來是全面 AI、淨零轉型的時代

相關新聞

政院生育補助 挨批難解燃眉之急！在野憂政策不完整

因應少子女化危機，行政院會昨通過「好孕三方案」，包括每名新生兒的整體生育給付再加生育補助，將一律拉齊到十萬元，而不孕症試...

冷眼集／政院生育補貼 撒幣搶救青年票…小心兩頭空

台灣生育率拉警報，賴政府推「好孕三方案」刺激，內容立意良善，但一次性擴大發錢解決不了根本問題，因為青年家庭最擔心的還是後...

政院推生育補助 醫師：應再擴大社宅與公托 降低負擔

因應少子女化對策，行政院昨通過「好孕三方案」，未滿卅九歲女性進行試管嬰兒療程，每胎首次補助自十萬提高至十五萬元，將於今年...

政院生育補助 專家：政府吃社保豆腐 錢給得不乾不脆沒誠意

明年起，女性國人可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎領十萬元。學者專家批評，十萬元看似優渥，實際只是補差額，且高薪族...

生一胎補助10萬…勞保薪資最高級距 生育補助僅領8400元

行政院昨宣布，自明年起，女性國人生育可請領生育給付，再加生育補助，每胎均達十萬元。但勞保生育給付是根據投保薪資級距計算，...

立委倡議獲政院支持 明年起生育一胎補助10萬元

為因應國內日益嚴峻的少子化危機，立委廖偉翔本月初行文請行政單位統一各行業生育補助金額，並將生育補助提高為每一胎10萬元。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。