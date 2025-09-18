總統力挺好孕3方案 生育補助每胎最高領10萬元

總統賴清德今天表示，行政院正式通過「好孕3方案」，生育補助，每胎補足到新台幣10萬元，雙胞胎領雙倍。另外，人工生殖補助進入3.0，政府將負擔更多，讓民眾「想生」的壓力更小。全新的「生育與生殖補助方案」，讓想生的家庭更有保障。

總統下午在臉書以「政府挺你，添好孕！」為題發文表示，今天行政院正式通過「好孕3方案」，全新的「生育與生殖補助方案」，讓想生的家庭更有保障。

總統說，少子女化是國家發展的挑戰，也是政府的責任。我們落實「民生優先、弱勢優先、青年優先」，以實際行動支持年輕世代，讓育兒不再是孤單的負擔。

總統表示，生育補助，每胎補足到10萬元，雙胞胎領雙倍。人工生殖補助，試管嬰兒補助方案進入3.0，未滿39歲首次申請，不管是第幾胎，從10萬元提高至15萬元。醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助7萬元，支持癌友保存未來生育希望。

總統指出，這些政策，政府一直持續努力推動。像是自2021年起推動人工生殖補助2.0，已迎來超過3萬名新生兒，效果顯著。進入3.0，政府將負擔更多，讓民眾「想生」的壓力更小。

總統表示，從經濟到民生，從青年到弱勢，政府會持續守護民眾「想生、能生」的希望，在每個重要時刻給予支持，讓國家持續壯大、永續發展。