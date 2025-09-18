聽新聞
擴大生育補助10萬元？這群人實際只多領8400元

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
「好孕三方案」明年上路，其中，現行生育給付加發生育補助、每名生育女性可領10萬元。示意圖。聯合報系資料照
「好孕三方案」明年上路，其中，現行生育給付加發生育補助、每名生育女性可領10萬元。示意圖。聯合報系資料照

行政院今宣布「擴大生育補助方案─生育給付 PLUS 生育補助至10萬」，規畫讓女性國人(含與本國人結婚之外國籍配偶)生育，可請領社會保險生育給付加計生育補助，每胎均能達10萬元，明年上路實施。勞動部預估，每年將有9.9萬人受惠，平均領取2.9萬元的生育補助。

勞動部勞動保險司司長陳美女表示，各類社會保險女性被保險人（包括與本國國民結婚的外籍配偶）生育，除可請領原有的勞保生育給付，將由政府另外編列公務預算，加給生育補助，合計每胎10萬元，生雙胞胎以上者，則依比例增給。被保險人不須另外提出申請。

她指出，根據113年數據推估，勞工生育補助方案年受惠人次9.9萬人，每年平均領取2.9萬元的生育補助。

假設一名女性全時勞工月投保薪資級距為最高級距4萬5800元，原本就可領到9萬1600元的生育給付，等於可再領8400元的生育補助，若投保最低級距2萬8590元者，則可領到4萬2820元補助。部分工時、未達最低工資者，最低投保級距1萬1100元，可領到7萬7800元的生育補助。

據勞保局資料，截至今年七月，女性勞保投保人投保薪資級距4萬5800者，總計146萬8780人，若設定生育年齡20歲至44歲，加起來人數75萬6000人，這群人若生小孩，也只能多領8400元生育補助。

而據勞動部統計，去年領生育給付者，平均月投保薪資4萬元以上者，人數為3萬6009人，占比33.99%；平均月投保薪資3萬至3萬9999元，人數2萬7968人，占比26.4%；平均投保2萬至2萬9999元者，則有4萬71人，占比最高37.82%；平均投保1萬9999元以下者，則有1895人，占比1.79%。

對於外界擔憂，勞保生育給付屬於社會保險制度，在此之上加發補助，形同投保級距高、保費繳多的人，卻拿到較少的補助金額，會不會變相鼓勵高薪低報？陳美女解釋，本來就該核實申報，若未核實投保，將處罰4倍罰緩，且只是為了領生育補助而低報，也會影響到其他給付權益，實質上對自己也不利。

陳美女說，生育補助是基於福利公平原則，生育小孩所需費用相當，因此對於領取較低給付的族群，給予比較多補助，也是給低薪族更多的育兒支持，以公務預算支持低薪族。

