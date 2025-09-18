政院推生育補助10萬 王育敏籲先恢復少子女化專責辦公室

行政院推「好孕三方案」，國民黨立委王育敏表示，政院生育補助值得肯定，但各項少子化因應措施並無專責單位管理統籌，應盡快成立「專責少子化辦公室」橫向考核補助成效，謹慎運用公帑，同時「生、養、教」都是家長壓力來源，應該通盤整合養育政策建言，盡速落實。

王育敏指出，面對少子女化趨勢，政策面仍有三缺尚待解決，第一是缺乏整體與長期性的政策規畫，要設立政策研究、政策成效追蹤與橫向整合的專責單位，「少子女化專責辦公室」與「兒少專責單位」皆應盡速成立，以便統籌各部會，避免出現政策分散或資源重疊問題。

第二是友善育兒家庭住宅政策不足，「婚育宅」數量仍有待提升，且居住年限12年、租金補貼僅達50%，與目前韓國推動之社宅政策，仍有極大落差。建議參考國際經驗，不僅補助購屋及租屋，更應延長居住年限，並加強對育兒家庭的保障，讓青年不因居住問題而對生育卻步。

第三缺是職場友善生育環境仍有待加強，包括企業設置托兒設施比例偏低、育嬰假缺乏彈性，以及育嬰留停津貼比例偏低等問題，皆有待政府全面性檢討，與企業加強溝通，創造更友善的育兒職場。

王育敏表示，行政院的好孕三方案立意良善，但真正要解決少子化，仍應正視「三缺」問題，王育敏呼籲行政院盡快公布補助細節，讓民眾安心規畫，更應將各部會的配套措施全面納入，並建立具監督力的專責機構，確保政策能夠持續且有效，給青年一個敢生、能養、樂育的未來。