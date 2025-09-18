政院推生育補助 做試管提高到15萬元 不孕症專家：催生還需兩政策

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
TFC台北生殖中心已成功接待橫跨五大洲，來自英、美、韓、馬來西亞、日本、香港、南非等，共2300位跨境就醫家庭，一對英國籍夫妻成功求子，圓了雙寶夢。記者廖靜清／攝影
TFC台北生殖中心已成功接待橫跨五大洲，來自英、美、韓、馬來西亞、日本、香港、南非等，共2300位跨境就醫家庭，一對英國籍夫妻成功求子，圓了雙寶夢。記者廖靜清／攝影

行政院通過「好孕三方案」，未滿39歲執行試管嬰兒療程，各胎首次補助提高至15萬元，醫療性凍卵補助也加碼，預計2026年元旦上路。TFC台北婦產科診所生殖中心創辦人曾啟瑞表示，年輕人不敢結婚生小孩，主要受經濟因素影響，政府應解決居住問題，擴大托育服務，再輔以人工生殖補助，降低負擔。

晚婚晚育導致女性生育能力因年齡下降，內政部戶政司統計，國內女性生育第1胎平均年齡為31.43歲，生育年齡35歲以上女性超過3成。曾啟瑞表示，「年齡」是人工生殖成功率的關鍵，35歲以後卵子品質迅速下降，應把握黃金期，及早進行生育計畫。

但曾啟瑞也指出，愈來愈多年輕人不婚不生，是受到經濟因素影響，政府應建置社會住宅、婚育宅協助國人居住安穩；其次是擴大公共托育服務，只要是超過一定規模的企業，應設立托嬰中心讓員工安心上班。房子、工作無後顧之憂後，輔以人工生殖補助，降低不孕夫妻的負擔。

世界衛生組織統計，全球不孕症盛行率約為17.5%，每6人就有1人受到影響，亞太地區盛行率更高達23.2%，顯示國際生殖醫療需求日益殷切。曾啟瑞說，台灣生殖醫療技術數一數二，且擁有健全的醫療法規、優秀專業的醫療團隊與合理的價格費用，成為全球跨境生殖醫療的新選擇。

統計顯示，來台進行生殖醫療比率，已由2022年的2.09%成長至2024年的7.86%，呈現穩健上升趨勢。跨國界的求子家庭，也象徵另一種「醫療外交」。曾啟瑞表示，台灣試管成功著床率全球排名第二，僅次於美國，跨海來台接受生殖醫療的人愈來愈多，不少高齡媽媽又重新燃起希望。

一對英國籍夫妻成功求子，因丈夫在台工作，定居台灣，太太備孕兩年遲遲沒有好消息，在進行人工授精一次就成功誕下第一胎，產下男寶寶。第二胎選擇試管嬰兒療程，歷經驗孕失敗、切除瘜肉、多次因內膜厚度或賀爾蒙指數不符而取消植入，以及兩度流產的考驗，最後透過PGT-A基因檢測篩選胚胎，成功生子。

根據國健署的統計，女性年齡超過35歲後，懷孕率與活產率會呈現直線下降，尤其40歲以上女性，懷孕率顯著降低，成功活產的機率大幅降低。曾啟瑞提醒，年紀大懷孕風險也相對提高，可能增加妊娠合併症的風險，若有生育困難，應盡早尋求生殖醫學協助。

TFC台北生殖中心已成功接待橫跨五大洲，來自英、美、韓、馬來西亞、日本、香港、南非等，共2300位跨境就醫家庭，實現為人父母的夢想。記者廖靜清／攝影
TFC台北生殖中心已成功接待橫跨五大洲，來自英、美、韓、馬來西亞、日本、香港、南非等，共2300位跨境就醫家庭，實現為人父母的夢想。記者廖靜清／攝影

