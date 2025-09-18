政院拍板 生育給付「補差額」到每胎10萬 試管補助最高15萬

行政院會今天通過「好孕三方案」，三面向加碼生育支持，第一，中央將在既有社會保險生育給付下「補差額」，每名嬰兒一律補助10萬元；二是試管嬰兒補助升級至3.0版，每次最高可獲15萬元；三是新增醫療性生育保存補助，取卵每次最高補助7萬元，取精最高8000元，協助癌友求子。

根據勞動部擴大生育補助方案，過去勞保、公保、農保、軍保、國保等社會保險給付落差甚大，金額約3.9萬至7萬元不等，也有女性未有保險保障。

行政院長卓榮泰說明，自明年元旦將擴大生育補助，在既有社會保險給付之外，再加上公務預算「補足差額」，讓每胎補助均可以達到10萬元；未參加社會保險的女性國人或外國籍配偶所生育的本國籍新生兒，也將補助10萬元。

舉例而言，現行勞保生育給付平均約7萬元，未來勞工可多領3萬元，補足10萬元，保國保的民眾，原先約領3.9萬元，之後將多領6.1萬元，補足10萬元；勞動部統計，若以2024年生育率推算，年受惠人次12.7萬餘人，經費預估42.7億元。

不孕症試管嬰兒補助也加碼。卓榮泰說，今年11月1日起將實施「3.0」方案，調高39歲以下不孕夫妻首次申請的第1次補助金額，由現行的10萬元增加至最高15萬元，對於各胎的第2、3次療程補助，由現行的6萬元增加至最高10萬元，各胎 第4到6次申請，維持6萬元，植入胚胎數最多1個。

卓榮泰指出，39歲至未滿45歲不孕夫妻首次申請的第1次補助金額，由現行的10萬元增加至最高13萬元，對於各胎的第2、3次療程補助，由現行的6萬元增加至最高8萬元，各胎 第4到6次申請，維持6萬元，40歲以上未滿45歲僅補助前3次。低收及中低收入戶，不分年齡、胎次，都補助15萬元。

根據衛福部估計，加碼後平均補助費用占醫療費用比例，整體自53%提高到77%，未滿39歲自55%提高到84%，39歲至未滿45歲自51%提高到64%；配套措施上，各機構應將醫療項目及費用函報各地方衛生局核備，也函請各地方政府衛生局，要求各機構在提高收費前必須再次核備。

卓榮泰續指，今年9月1日開始將實施「醫療性生育保存」補助試辦方案，減輕取卵、精療程的經濟負擔，支持癌友保留生育希望。

根據衛福部規劃，新增醫療性生育保存補助鎖定18至40歲癌症病友。對象為乳癌或血液癌（白血病、淋巴瘤、多發性骨髓瘤）患者，治療恐影響生育功能者，經醫師評估後可獲補助。女性取卵每次最高補助7萬元，男性取精最高8000元，每人最多2次，預估每年約600癌友受惠。